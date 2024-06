Die Fans sind enttäuscht: Pearl Jam mussten ihr London-Konzert absagen. Eine Erkrankung in der Band ist der Grund dafür. Einen Nachholtermin wird es offenbar nicht geben.

Die US-amerikanische Band Pearl Jam hat ihr Konzert am Samstag (29. Juni) in London abgesagt. Einen Nachholtermin gibt es nicht, wie die Band am Freitag bekanntgab. Der Grund sei ein Krankheitsfall in der Band. Wen es getroffen hat, ist bislang unklar.

"Diese Entscheidung war das Letzte, was wir treffen wollten, vor allem, weil wir wissen, dass so viele von euch Reisepläne auf der Grundlage des Tour-Plans gemacht haben", schrieb die Band in den sozialen Medien: "Es gab einfach keine andere Möglichkeit, basierend auf unserem aktuellen Gesundheitszustand und der Notwendigkeit, weiteren Schaden zu vermeiden."

Die Musiker von Pearl Jam seien enttäuscht, "eine unserer Lieblingsstädte auf dieser Tour" nicht spielen zu können.

The Pearl Jam concert scheduled for Saturday, June 29th at Tottenham Hotspur Stadium in London has regrettably been canceled due to illness in the band.

Tickets will be refunded at point of purchase.

— Pearl Jam (@PearlJam) June 28, 2024