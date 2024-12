Stars 40 Jahre Ehe: Jamie Lee Curtis feiert Rubinhochzeit mit Christopher Guest

Christopher Guest and Jamie Lee Curtis - 2019 Tribeca Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2024, 09:00 Uhr

Die 'Freaky Friday'-Darstellerin kann den besonderen Jahrestag selbst kaum fassen.

Jamie Lee Curtis „versteht nicht“, wie sie so lange verheiratet sein kann.

Die US-Schauspielerin gab ihrem Mann Christopher Guest am 18. Dezember 1984 das Jawort. Am kommenden Mittwoch feiert das Paar also seine Rubinhochzeit. In der ‚The Today Show‘ zeigt sich der ‚Freaky Friday‘-Star angesichts des Jahrestags ungläubig.

„40 Jahre Ehe. Nächsten Mittwoch bin ich 40 Jahre mit Christopher verheiratet. Aber ich bin der unreifste Gast, den ihr je hattet, also wie ist es möglich, dass ich 40 Jahre verheiratet bin? Das verstehe ich nicht!“, gesteht die 66-Jährige.

Die Hollywood-Darstellerin – die mit Christopher die beiden Kinder Ruby (25) und Annie (34) hat – war vor allem für ihre Rolle als Laurie Stode in der ‚Halloween‘-Franchise bekannt, als sie Christopher heiratete, während er die Hauptrolle in der Mockumentary ‚This Is Spinal Tap‘ spielte.

„Chris war kein Regisseur, als ich ihn kennenlernte, ich war kein Autor. Chris war kein Produzent, als ich ihn kennenlernte und ich war keine Produzentin, als er mich heiratete. Wir sind in diese neuen Jobs hineingewachsen, die wir gemacht haben“, erzählt Jamie. „Er bringt mich immer noch mehr zum Lachen als jeder andere Mensch und ich bin mir sicher, dass es etwas an mir gibt, das er mag.“ Die Schauspielerin scherzt: „Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin mir sicher, dass es da etwas gibt!“