Zusammen bei Zeremonie 80. D-Day-Jahrestag: Tom Hanks und Steven Spielberg sind in Frankreich

Tom Hanks (l.) und Steven Spielberg bei der US-Zeremonie zum 80. Jahrestag des D-Day am "Normandy American Cemetery and Memorial" in Colleville-sur-Mer. (hub/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 13:57 Uhr

Mit dem Film "Der Soldat James Ryan" sorgten sie gemeinsam einst für Aufsehen. Nun sind die Hollywood-Stars Tom Hanks und Steven Spielberg für Gedenkveranstaltungen zum D-Day nach Frankreich gekommen.

Regisseur Steven Spielberg (77) und Schauspieler Tom Hanks (67) sind derzeit gemeinsam in Frankreich. Dort nehmen sie an den Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag des D-Day teil. Die beiden Hollywood-Stars sind unter anderem für ihre Zusammenarbeit in dem Oscar-prämierten Film "Der Soldat James Ryan" von 1998 bekannt, in dem es um die Ereignisse des 6. Juni 1944 geht. An dem Tag, der als D-Day bekannt wurde, begann während des Zweiten Weltkrieges die Landung alliierter Truppen in der Normandie. Auch in der Miniserie "Band of Brothers – Wir waren wie Brüder" (2001), in der der D-Day ebenfalls eine Rolle spielte, arbeiteten Hanks und Spielberg zusammen.

Video News

Tom Hanks erschien laut "NBC News" nun bei einer US-Zeremonie am "Normandy American Cemetery and Memorial" in Colleville-sur-Mer, wo er mit Steven Spielberg plauderte. US-Präsident Joe Biden (81) hält dort eine Rede. Zu einer großen internationalen Gedenkveranstaltung kommen anschließend mehr als 25 Staatsoberhäupter am Omaha Beach in Saint-Laurent-sur-Mer zusammen. Dabei sein sollen dann unter anderem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) und Bundeskanzler Olaf Scholz (65) sowie Vertreter europäischer Königshäuser.

Britische Royals seit den Morgenstunden in Frankreich

Prinz William (41) war zuvor bereits für eine kanadische Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des D-Day ins französische Courseulles-sur-Mer gekommen. Der britische Thronfolger wurde im Museum "Juno Beach Centre" vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau (52) und dem französischen Premierminister Gabriel Attal (35) begrüßt. Auch er soll an der internationalen Zeremonie teilnehmen.

Williams Vater, König Charles (75), und dessen Ehefrau Königin Camilla (76) sind ebenfalls nach Frankreich gereist. Bei einer Veranstaltung am Kriegerdenkmal "British Normandy Memorial" in der Gemeinde Ver-sur-Mer ehrte der Monarch gemeinsam mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak (44), Labour-Chef Keir Starmer (61) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) die gefallenen Soldaten.