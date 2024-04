Nur ein Tippfehler? 98. Geburtstag von Queen Elizabeth II.: Sarah Ferguson begeht Fehler

Auf Instagram gedenkt Sarah Ferguson der verstorbenen Queen Elizabeth II., die heute 98 Jahre alt geworden wäre. (lau/spot)

SpotOn News | 21.04.2024, 18:46 Uhr

Sarah Ferguson erinnert mit einem bewegenden Instagram-Post an Königin Elizabeth II., die heute 98 Jahre alt geworden wäre. Doch dabei unterläuft der ehemaligen Schwiegertochter der Queen ein kleiner Fehler.

Die im September 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) hätte am heutigen 21. April ihren 98. Geburtstag gefeiert. Diesen besonderen Anlass hat Sarah Ferguson (64), die ehemalige Schwiegertochter der verstorbenen Königin, mit einem bewegenden Instagram-Post markiert. Doch dabei unterlief der Ex-Frau von Prinz Andrew (64) ein kleiner Fehler.

Bewegender Beitrag von Sarah Ferguson

"Heute gedenken wir Ihrer verstorbenen Majestät, Königin Elizabeth II., an ihrem 97. Geburtstag. Danke für alles, was du uns gelehrt hast, dafür, eine standhafte Anführerin zu sein und eine gute Freundin. Du wirst schmerzlich vermisst", schreibt die 64-Jährige in dem sozialen Netzwerk zu einem Bild der freudestrahlenden Queen auf dem Balkon des Buckingham Palasts. Doch in ihrem herzergreifenden Beitrag ist Ferguson ein Malheur unterlaufen. Queen Elizabeth II. wäre am 21. April dieses Jahres 98 Jahre alt geworden, und nicht 97, wie in Fergusons Instagram-Post zu lesen ist.

In zahlreichen Kommentaren unter dem Beitrag wird umgehend auf diesen Schnitzer aufmerksam gemacht. "Es wäre ihr 98. Geburtstag gewesen, da sie 1926 geboren wurde", heißt es da etwa, oder: "Ihr 98. Geburtstag, Sarah!". Eine weitere Person schreibt: "An alle, die Sarah Ferguson korrigieren … Ich bin sicher, sie weiß genau, wie alt Queen Elizabeth gewesen wäre. Es kann sich nur um einen Tippfehler handeln."

Neben diesen Hinweisen zur Korrektur zeigen sich jedoch auch viele Menschen schlicht ergriffen ob des besonderen Datums. "Alles Gute zum Geburtstag, Eure Majestät", heißt es etwa in den Kommentaren unter Sarah Fergusons Post. Eine andere Person schreibt: "Immer geliebt, nie vergessen", gefolgt von zwei Herz-Emojis.