Jean Paul Gaultier ist als Juror zu Gast „GNTM 2024“: Heidi Klum ist beim Casting zu euphorisch Wer darf in die nächste Runde von „Germanys next Topmodel“? Freude, Enttäuschung und unerwartete Wendungen prägten das zweite Casting. Heidi Klums Entscheidungen sorgten in der aktuellen Folge für Überraschungen.