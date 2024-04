"Es war einfach eine ganz andere Zeit" Anne Hathaway musste beim Casting zehn Männer küssen

Ein Casting vor rund 20 Jahren bleibt Anne Hathaway bis heute in unangenehmer Erinnerung. Die Schauspielerin musste gleich mehrere Männer küssen, um die Chemie zu testen. Für welches Filmprojekt das Vorsprechen war, verriet die Oscarpreisträgerin nicht.

Anne Hathaway (41) erinnert sich an eine unangenehme Casting-Erfahrung zurück. In den 2000ern musste die Schauspielerin für ein Projekt gleich mehrere Männer küssen. So sollte getestet werden, mit welchem Darsteller die Chemie am besten passt. "Mir wurde gesagt: 'Heute kommen zehn Männer und du bist dabei. Bist du nicht aufgeregt, mit allen von ihnen rumzumachen?' Und ich dachte: 'Stimmt etwas nicht mit mir?', weil ich nicht aufgeregt war", berichtete die Oscarpreisträgerin dem Modemagazin "V Magazine".

"Ich fand, es klang eklig", führte Hathaway aus. Um jedoch nicht negativ auf sich aufmerksam zu machen, habe sie die Aufgabe angenommen. "Ich war so jung und mir war sehr bewusst, wie leicht man alles verlieren kann, wenn man als 'schwierig' abgestempelt wird, also tat ich einfach so, als wäre ich aufgeregt und machte weiter", erklärte sie. Für welches Filmprojekt das Vorsprechen war, verriet der "Interstellar"-Star nicht.

"Es war einfach eine ganz andere Zeit"

Anne Hathaway beschreibt ihre Erfahrung vor rund 20 Jahren allerdings als "normal". "Es war kein Machtspiel, niemand wollte mir etwas Böses tun oder mich verletzen. Es war einfach eine ganz andere Zeit, und heute wissen wir es besser", betonte sie. Für ihre eigenen Projekte als Produzentin habe sie heute andere Taktiken, um das Zusammenspiel der Schauspieler zu testen.

Die US-Amerikanerin feierte 2001 mit ihrer Hauptrolle in der "Plötzlich Prinzessin"-Reihe den Durchbruch. Es folgten zahlreiche weitere Hauptrollen, unter anderem in "Der Teufel Trägt Prada" oder "Interstellar". Für ihre Rolle in dem Filmmusical "Les Misérables" bekam sie 2013 einen Oscar. 2011 hatte Hathaway ihr Debüt als Produzentin. Ihr neuester Film "The Idea of You" erscheint am 2. Mai auf Prime Video.