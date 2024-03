Es geht um einen fetten Werbejob „GNTM“: Ein Favorit schießt sich bei Sedcard-Shooting ins Aus

In Folge sieben bei "GNTM" hat Heidi Klum die Models zum vermeintlich lockeren Gesprächstraining eingeladen. Das Sedcard-Shooting absolvierten die einen mit links, andere wurden als "total langweilig" befunden. Ein Favorit musste die Heimreise antreten.

Keine Frage: Die männlichen Models sind die bisherigen Gewinner der aktuellen "Germany's next Topmodel"-Staffel. Doch nachdem Heidi Klum (50) in Folge sechs alle Boys eine Runde weiterschickte, gab es dieses Mal eine faustdicke Überraschung für einen der Favoriten. Zunächst stand ein vermeintliches Gesprächstraining mit Heidi auf dem Programm, das sich als Chance auf einen attraktiven Werbejob entpuppte. Das folgende Sedcard-Shooting brachte einige Überraschungen – positiv wie negativ. Und während die Reisegruppe Heidi über Frankfurt nach L.A. weiter jettete, saßen zwei Models im Flieger nach Hause.

Werbekunden spionieren bei Heidis Casting-Plausch

Was für eine schöne Abwechslung: Heidi Klum lud alle Models zum lockeren Casting-Training an den Laufsteg – ganz ohne Druck. Von wegen! Denn ganz in der Nähe spielten Produktmanagerinnen eines großen Werbekunden Mäuschen. Die vermeintlich belanglosen Gespräche zwischen Heidi und den Kandidaten gerieten so zu echten Bewerbungen. Als "Kundin" gab Heidi Hinweise, worauf es im Casting-Gespräch ankommt und worüber man besser schweigen sollte. Interessant schon hier: Die beiden Zwillinge Julian und Luca (beide 24) tun sich immer noch schwer damit, Eigenständigkeit glaubwürdig herüberzubringen.

Als sich die echten Produktmanagerinnen zu erkennen gaben, stand einigen Models die Überraschung ins Gesicht geschrieben: 'Was habe ich da nur erzählt?' Besonders überzeugen konnten die Casting-Auftritte von Kadidja (21) und dem erfahrenen Aldin (22). Die Kosmetikerin aus Wien und der Münchner Architektur-Student ergatterten den großen Werbe-Deal und absolvierten das Shooting einer große Werbekampagne für ein Caffè-Latte-Produkt mit Bravour.

Sedcard-Shooting gerät zur Nervenschlacht

Das Sedcard-Shooting ist eines der wichtigsten Shootings jeder Staffel. Schließlich ist die Sedcard Model-"Ausweis" und Eintrittskarte für mögliche Aufträge gleichermaßen. Doch während Favoriten wie Armin (27), Frieder (24) und Stella (34) ihre Shootings im Handumdrehen meisterten, ging bei anderen das Nervenflattern los. Besonders schwer fiel das gekonnte Posing einem der bisherigen Top-Favoriten: Max (20), der bislang Runde für Runde für seine Souveränität gelobt wurde, war mit seinem Kopf ganz woanders. Die Gedanken an seinen kranken Vater lähmten ihn sichtlich. Auch Zwilling Luca (24) drohte zu straucheln. Star-Fotograf Christian Anwander (39) wollte ihn noch durch ein Shooting-Battle mit Zwillingsbruder Julian anstacheln. Doch auch das half nur bedingt.

Top-Favorit Max ist raus

Zittern mussten am Ende neben Luca auch Alexandra (21), Mare (22), Nuri (22), Max, Grace (24) und Dominik (28). Nuris Shooting-Ergebnis bewertete Christian Anwander als "total langweilig". Dachdeckerin Alexandra aus Erfurt war ihre Unerfahrenheit vor der Kamera deutlich anzumerken. Für sie war der Weg bei "GNTM 2024" genauso vorbei wie für Top-Favorit Max. Der Wahl-Berliner mit reichlich Laufsteg-Erfahrung gab sich jedoch hoffnungsvoll, seine Model-Laufbahn auch nach "GNTM" erfolgreich fortsetzen zu können. Die übriggebliebenen Models machen in der nächsten Folge in Frankfurt am Main Casting-Station, ehe sie mit Heidi Air nach L.A. reisen.