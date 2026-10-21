Musik A$AP Rocky scherzt: Rihanna machte ihm die Hölle heiß, weil er neue Musik verriet

Rihanna and ASAP Rocky - The Fashion Awards 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2026, 14:00 Uhr

A$AP Rocky scherzt, dass Rihanna ihm die Hölle heiß machte, weil er neue Musik verriet.

A$AP Rocky hat scherzhaft ausgeplaudert, dass Rihanna zu Hause alles andere als begeistert war, nachdem er verraten hatte, dass die Sängerin an neuer Musik arbeitet.

„Es war die Hölle“, witzelte der Rapper rückblickend über die Reaktion seiner Partnerin. Die 38-jährige Popikone hält ihre Fans seit der Veröffentlichung ihres gefeierten achten Studioalbums ‚Anti‘ im Jahr 2016 über ihre musikalischen Zukunftspläne im Ungewissen. Umso größer war die Begeisterung, als ihr Partner andeutete, dass neue Songs endlich in Arbeit sein könnten. In einer Folge der ‚The Jason Lee Show‘ im August räumte Rocky mit Spekulationen auf, wonach Rihanna wegen ihres Familienlebens mit den drei gemeinsamen Kindern oder ihrer erfolgreichen Marken Fenty Beauty und Savage X Fenty keine Zeit für neue Musik habe. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, stellte klar, dass die Sängerin tatsächlich an neuem Material arbeitet. „Nein, sie ist gerade im Studio. Ja, ich habe es gesagt. Tut mir leid, Babe“, verriet er damals. Anschließend fügte er hinzu: „Mann, sie arbeitet. Sie ist richtig am Kochen, ohne Witz. Verdammt, dafür werde ich Ärger bekommen.“

In einem neueren Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ gab Rocky nun zu, dass Rihanna von seinem kleinen Monolog offenbar wenig begeistert war. „Es war die Hölle. Ja, das hätte ich nicht tun sollen“, scherzte er. Auf die Frage, ob er noch etwas klarstellen wolle, antwortete der Rapper trocken: „Nein, ich werde mich ab jetzt um meine eigenen Angelegenheiten kümmern.“

Rihanna selbst hat die Hoffnungen ihrer Fans inzwischen zusätzlich angeheizt. Bei einer TikTok-Live-Veranstaltung für ihre Kosmetikmarke Fenty Beauty deutete sie an, dass sie jede Menge unveröffentlichte Musik in petto hat. „Wenn sich in einem Tresor zehn Produkte befinden, dann habe ich mindestens 17 solcher Tresore“, erklärte sie augenzwinkernd. Ihre Aussage ließ die Fans spekulieren, wie viele unveröffentlichte Songs die Sängerin tatsächlich aufbewahrt.

Auch auf der Bühne meldete sich Rihanna in diesem Sommer überraschend zurück. Am 12. Juli trat sie bei einem Konzert von Jay-Z im Yankee Stadium in New York auf und begeisterte das Publikum mit den Songs ‚Run This Town‘ und ‚B**** Better Have My Money‘. Es war ihr erster Liveauftritt seit ihrem Auftritt bei der Super-Bowl-Halbzeitshow 2023 im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Dabei machte Rihanna keinen Hehl daraus, dass sie nach der langen Bühnenpause erst wieder in Schwung kommen musste. An das Publikum gewandt, scherzte sie: „Ihr wisst schon, dass ich etwas eingerostet bin, oder? Es ist eine ganze Weile her. Seid ihr trotzdem dabei?“

Seit der Veröffentlichung von ‚Anti‘ hat Rihanna die Popkultur weiterhin maßgeblich geprägt, vor allem durch ihre Mode- und Beauty-Unternehmen sowie ausgewählte große Bühnenauftritte. Ihre treue Fangemeinde, die sich selbst „Navy“ nennt, wartet unterdessen sehnsüchtig auf ein neues Album. Mit Hits wie ‚Work‘, ‚Love on the Brain‘ und ‚Needed Me‘ zählt ‚Anti‘ zu den erfolgreichsten und meistgefeierten Werken ihrer Karriere. Das Album festigte Rihannas Ruf als eine der prägendsten Künstlerinnen ihrer Generation.