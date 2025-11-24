Stars Aaron Paul: Paris ist sein neues Zuhause

Aaron Paul - March 2025 - Avalon - Ash Los Angeles Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 11:00 Uhr

Aaron Paul ist nach den Waldbränden in Los Angeles nach Frankreich gezogen.

Der ‚Breaking Bad‘-Schauspieler und seine Frau Lauren Parsekian – die zusammen die siebenjährige Story und den dreijährigen Ryden haben – erkannten, dass sie mit Kalifornien „fertig“ waren, als die Stadt im Januar verwüstet wurde, und haben stattdessen in Paris ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen.

Paul sagte gegenüber der Online-Ausgabe der ‚Daily Mail‘: „Als die Brände in L. A. ausbrachen, wussten wir, dass wir mit L. A. fertig waren. Also verkauften wir unser Haus in L. A. und zogen nach Paris.“ Der 46-jährige Schauspieler könnte mit dieser Entscheidung nicht glücklicher sein, auch wenn er zugibt, dass er noch etwas an seinen Französischkenntnissen arbeiten muss. Er sagte: „Paris ist fantastisch. Wir wollten schon immer einmal in einer völlig anderen Kultur leben. Wir sind für die Kinder dorthin gezogen.“ Es ist jedoch unklar, ob der Umzug langfristig ist, da Paul anmerkte, dass er und Lauren, die er 2013 geheiratet hat, „immer davon geträumt haben, ein Jahr im Ausland zu verbringen“.

Der ‚Westworld‘-Star sprach kürzlich auch darüber, wie er aufgehört hat, sein Handy vor seinen Kindern zu benutzen. Auf der Wall Street Journal Tech Live Conference sagte er: „Ich versuche, mein Handy nicht vor meinen Kindern zu benutzen. Meine Tochter kommt hereingerannt und stellt mir eine Frage, irgendetwas, und ich versuche nur, diese kurze E-Mail zu beenden. Dann hörte sie auf zu fragen und ging irgendwie weg und fing an zu spielen. Sie ist sieben.“ Paul erinnerte sich daran, wie er sich dafür entschuldigte, dass er nicht auf sie eingegangen war, und mit seiner Tochter einen „Pakt“ schloss, vor ihr keine technischen Geräte mehr zu benutzen.