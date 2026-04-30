Film Bryce Dallas Howard spielt in Curry Barkers geheimnisvollem neuen Horrorfilm mit

Bryce Dallas Howard attends the Prime Video Presents "Trailblazers" Showcase - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2026, 11:00 Uhr

Bryce Dallas Howard spielt in Curry Barkers geheimnisvollem neuen Horrorfilm mit.

Bryce Dallas Howard wird gemeinsam mit Aaron Paul in ‚Anything But Ghosts‘ zu sehen sein.

Die ‚Jurassic World‘-Darstellerin, die unter anderem auch in Filmen wie ‚Rocketman‘, ‚Argylle‘, ‚The Village‘ und ‚The Help‘ mitgespielt hat, gehört zur Besetzung des kommenden Horrorfilms von Autor und Regisseur Curry Barker. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ wird Howard neben Paul und Barker selbst auftreten, während auch Barkers Co-Autor und häufiger Kollaborateur Cooper Tomlinson eine Rolle übernimmt. Details zur Handlung werden für das geheimnisvolle Projekt streng geheim gehalten, allerdings wurden die Dreharbeiten Anfang dieses Monats abgeschlossen. Der Film sorgte bereits bei seiner Ankündigung im September 2025 für Aufsehen, da er die erste Zusammenarbeit der renommierten Horrorproduzenten Jason Blum und Roy Lee markiert.

Damals erklärte Barker gegenüber ‚Variety‘, der Film handle von „Betrügern, die sich als Geisterjäger ausgeben“, wollte jedoch keine weiteren Details verraten. Das Projekt wurde von Focus Features übernommen, die auch Barkers Film ‚Obsession‘ veröffentlichen werden. Über dieses Projekt sagte er im selben Interview: „Dieser Film hat mir beigebracht, mit mehr Menschen zusammenzuarbeiten. Ich hatte immer Angst davor, zu viele Leute einzubeziehen, weil mir meine Vision sehr wichtig ist. Aber ich habe gelernt, dass, wenn man seine Vision und Leidenschaft vermitteln kann, die Leute einem das zurückgeben. Und dann entsteht eine starke Gruppe von Menschen, die für dasselbe brennen.“

Barker und Tomlinson wurden zunächst durch ihren YouTube-Comedy-Sketch-Kanal ‚That’s A Bad Idea‘ bekannt, während Barker außerdem hinter dem viralen Low-Budget-Horrorfilm ‚Milk and Serial‘ mit einem Budget von nur 800 Dollar steht. Neben ‚Obsession‘ und ‚Anything But Ghosts‘ hat Barker auch einen Vertrag mit A24 abgeschlossen, im Rahmen dessen er ‚The Texas Chainsaw Massacre‘ neu interpretieren wird.