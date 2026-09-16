Musik Abel Tesfaye bekräftigt: ‚The Weeknd wird nirgendwo hingehen‘

The Weeknd - FedEx Field 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2026, 15:00 Uhr

The Weeknd beruhigt die Fans: Er behält seinen Künstlernamen.

The Weeknd wird seinen Künstlernamen nicht aufgeben.

Die „Dankbarkeit“, die Abel Tesfaye im vergangenen Jahr während seiner rekordverdächtigen ‚After Hours Til Dawn‘-Tour verspürte, habe ihn dazu gebracht, seine Entscheidung zu überdenken. Der Sänger will nun so lange auftreten, wie es ihm möglich ist. Im Cover-Interview mit ‚GQ Hong Kong‘ betonte der ‚Timeless‘-Interpret: „The Weeknd wird nirgendwo hingehen.“ Es sei ein echtes Privileg, seinen Beruf ausüben zu dürfen: „Es gibt keinen anderen Job wie diesen.“

Bereits im August hatte der 36-Jährige bei einem Konzert in Stockholm erklärt, er habe den Ruhestand ein wenig ausprobiert und möge nicht, wie er sich anfühle. Anschließend versicherte er seinen Fans: „Ich werde für immer bei euch sein.“ Noch im Januar 2025 hatte The Weeknd erstmals ausführlicher über seine Gedanken zu seiner öffentlichen Persona gesprochen. Auslöser war ein Auftritt 2022 in Los Angeles, bei dem er seine Stimme verlor. Gegenüber ‚Variety‘ erklärte er damals, er habe sich zurückziehen und sein Leben neu ordnen müssen.

Dabei habe er eine Art mentalen Zusammenbruch erlebt, um den es auch auf seinem Album ‚Hurry Up Tomorrow‘ gehe. Der ‚Blinding Lights‘-Künstler hatte zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, alles gesagt zu haben, was er sagen wollte, und habe nicht „zu lange auf der Party bleiben“ wollen. Er fügte hinzu: „Wann ist der richtige Zeitpunkt zu gehen, wenn nicht auf dem Höhepunkt? Sobald ihr zu viel darüber wisst, wer ich bin, ist es Zeit, die Richtung zu ändern.“

Im Mai 2025 verriet The Weeknd gegenüber ‚People‘, dass er bereits mit dem Prozess begonnen habe, seinen Künstlernamen abzulegen. Vollständig aufgeben könne er ihn während der laufenden Tour jedoch noch nicht. „Ja, es geht voran. Ich meine, ich bin gerade auf Tour, deshalb kann ich ihn nicht vollständig aufgeben“, sagte er damals.