Zeremonie in Wien Abschied von „Mörtel“: So lief die Trauerfeier für Richard Lugner ab

Richard Lugner ist am 12. August verstorben. (hub/spot)

SpotOn News | 31.08.2024, 11:59 Uhr

In Wien haben zahlreiche Menschen bei einer Trauerfeier Abschied von Richard Lugner genommen. Der Bauunternehmer wird am Nachmittag beigesetzt.

Viele Menschen haben sich am heutigen Samstag (31. August) in Wien von dem bekannten Unternehmer und Society-Star Richard Lugner (1932-2024) verabschiedet. Im Stephansdom gab es am Vormittag eine öffentliche Gedenkstunde für den Verstorbenen.

Die Familie nahm den roten Sarg, auf dem Lugners legendärer Opernball-Zylinder lag, laut "krone.at" beim Riesentor in Empfang, ehe er zur Aufbahrung in den Dom getragen wurde. Dabei waren dem Bericht zufolge unter anderem Tochter Jacqueline Lugner (30) mit Ehemann Leo Lugner und ihre Mutter Christina Lugner (59), eine der Ex-Frauen des Unternehmers. Witwe Simone Lugner (42) soll nach ihnen eingetroffen sein. Frühere Lebensgefährtinnen wie Anastasia Sokol oder Nina Bruckner erwiesen Richard Lugner neben anderen Prominenten dem österreichischen Medium zufolge ebenfalls die letzte Ehre bei der emotionalen Trauerfeier in Wien.

Beisetzung für Richard Lugner im kleinen Kreis

Richard "Mörtel" Lugner war am 12. August in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben. In einer via Instagram veröffentlichten Trauerannonce hieß es, er sei "friedlich entschlafen". Die eigentliche Beisetzung von Richard Lugner, der sechsmal den Bund der Ehe einging, zuletzt im Juni 2024, findet nach der öffentlichen Trauerfeier "im engsten Familien- und Freundeskreis" statt. Seine letzte Ruhestätte findet er nach einer weiteren privaten Trauerfeier in der Kirche Kaasgraben in einer Gruft am Grinzinger Friedhof in Wien-Döbling.

Bekannt war Richard Lugner seit Jahrzehnten für seine Auftritte auf dem Wiener Opernball. Dort tauchte der Bauunternehmer Jahr um Jahr in seinem üblichen Kostüm – Frack und Zylinder – und seinem berühmten Lächeln auf. Am Arm hatte er stets eine berühmte Frau, die er in seine Opernball-Loge einlud. Mit dabei waren unter anderem Stars wie Joan Collins, Sophia Loren, Ivana Trump, Faye Dunaway, Claudia Cardinale oder Pamela Anderson.