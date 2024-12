"Ich fürchte mich immer vor diesem Tag" Achter Todestag: Billie Lourd ehrt Mutter Carrie Fisher

Carrie Fisher mit ihrer Tochter Billie Lourd ein Jahr bevor sie starb. (rho/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 23:30 Uhr

Prinzessin Leia aus "Star Wars" starb am 27. Dezember 2016. Die Tochter von Carrie Fisher trauert, aber findet auch wertschätzende, aufbauende Worte für andere Betroffene.

Acht Jahre sind seit dem Tod von Carrie Fisher (1956-2016) vergangen. Tochter Billie Lourd (32) sagt, dass die Trauer ihr heute eine "tiefere Wertschätzung" für das Leben geschenkt hat.

Am 27. Dezember jährt sich der Todestag von "Star Wars"-Kultschauspielerin Carrie Fisher zum achten Mal. "Ich fürchte mich immer vor diesem Tag", postet deren Tochter eine Hommage an ihre Mutter. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Billie Lourd neben einem Foto von sich aus Kindertagen mit ihrer Mama und hawaiianischen Blumenketten bewegende Worte: "Ich verbringe so viel Zeit damit, darüber nachzudenken, wie schrecklich ich mich fühlen werde. Und meine Angst ist normalerweise richtig."

Lourd (selbst Schauspielerin und bekannt aus aktuellen Filmen wie "Ticket ins Paradies" oder "The Last Showgirl") sei morgens mit einer dunklen Wolke über ihr aufgewacht. "Aber als meine Kinder aufwachten, löste sich die dunkle Wolke auf und machte Platz für hellen, strahlenden Sonnenschein. Ihr Todestag ist wie ein emotionaler Tropensturm. Es schüttet den ganzen Tag, aber zwischen den Stürmen ist das Licht schöner als an jedem Tag ohne Gewitterwolken. Es gibt keinen Regenbogen ohne Regen."

Dankbar für die kleinen Momente im Leben

Zudem zitiert sie die amerikanische Schriftstellerin Anne Lamott (70) und vergleicht Trauer mit einem gebrochenen Bein, das nie perfekt abheile. "Es tut immer noch weh, wenn das Wetter kalt wird, aber man lernt, mit dem Hinken zu tanzen". So fühle sich Lourd an dem heutigen Tag. "Und ich bin eigentlich ein besserer Tänzer mit meinem Hinken. Meine Trauer hat mir eine tiefere Wertschätzung für all die kleinen Momente des Lebens gegeben. Ich schaue mir die Magie an, die mein Sohn und meine Tochter sind, und ich weiß, dass sie ein Stück dieser Magie ist. Und ich fühle alles. Die Trauer. Die Freude. Die Sehnsucht. Die Magie. Die Leere. Die Fülle. Und alles existiert zusammen."

Mit Ehemann Austen Rydell (32) zieht sie Sohn Kingston (4) und Tochter Jackson (2) groß. Fishers Enkelkinder, die sie nie kennenlernen durfte.

Die als Prinzessin Leia aus den "Star Wars"-Filmen weltbekannte Carrie Fisher starb 2016 nach einem Herzstillstand, den sie vier Tage vor ihrem Tod auf einem Flug von London nach Los Angeles erlitt.