Film Billie Lourd: Sie ist anders als ihre verstorbene Mutter Carrie Fisher

Billie Lourd - 2020 Film Independent Spirit Awards - Feb 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2025, 16:00 Uhr

Billie Lourd verriet, dass sie „definitiv“ anders als ihre verstorbene Mutter Carrie Fisher sei.

Die ‚Scream Queens‘-Darstellerin findet zwar, dass sie ihr komödiantisches Talent von dem ‚Star Wars‘-Star und ihrer Großmutter Debbie Reynolds erbte, die im Dezember 2016 innerhalb weniger Tage nacheinander starben, doch sie lebt ihr Leben ganz anders als ihre verstorbenen Familienmitglieder.

Lourd erklärte in einem Gespräch mit ‚People‘: „Ich würde sagen, dass die Komik definitiv in den Genen liegt. Sie waren aber besser darin als ich. Ich kann ziemlich gut Stepptanz, nicht so gut wie …“ Die Schauspielerin fügte hinzu, dass ihre „ausgeprägte Persönlichkeit“ jedoch „definitiv“ anders als die von Fisher und Reynolds sei. Billie erzählte: „Ich bin eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit, definitiv anders als die beiden. Also, das lernt man über Generationen hinweg. Ich glaube, ich habe gelernt, mein Leben und meine Arbeit anders in Einklang zu bringen als sie, und das war auch ein Produkt der Zeit.“ Die Prominente sehe bereits „definitiv“ Anzeichen dafür, dass ihre beiden Kinder, Kingston (4) und Jackson (2), die sie mit ihrem Ehemann Austen Rydell hat, in ihre Fußstapfen treten möchten, sie betonte aber, dass sie die beiden nicht unter Druck setzen werde.