Stars Adam Brody und Leighton Meester: Getrennte Toiletten

Adam Brody and Leighton Meester at Golden Globe Awards January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2025, 14:00 Uhr

Adam Brody schreibt „getrennte Toiletten“ seiner erfolgreiche Ehe zu.

Der ,Nobody Wants This‘-Schauspieler ist seit zehn Jahren mit Leighton Meester verheiratet, mit der er zwei Kinder im Alter von neun und vier Jahren hat, und er zieht es vor, etwas Privatsphäre in ihrer Beziehung zu bewahren, indem er die Toilette in ihrem Heimbüro benutzt. Nachdem er erfahren hatte, dass Nicole Kidman die Doppelkopfduschen und die getrennten Toiletten für ihre erfolgreiche Ehe mit Keith Urban verantwortlich machte, stimmte Adam zu und erzählte ,Access Hollywood‘: „Wir haben de facto getrennte Toiletten. Ich gehe ins Büro. Das ist schön. Eine Schicht weiter weg von den Kindern und eine Schicht tiefer mit mehr Privatsphäre.“ Die 38-jährige Ehefrau des ehemaligen ,O.C., California‘-Stars betonte jedoch, dass sie sich darüber keine Gedanken mache und einfach die nächstgelegene Toilette benutze. Sie sagte: „Ich habe mir über die Toilettensituation überhaupt keine Gedanken gemacht. Es ist mir nie in den Sinn gekommen.“

Kürzlich verriet Leighton, dass sie ,Nobody Wants This‘ „so gut“ fand, als sie die Netflix-Serie ihres Gatten und Kristen Bell zum ersten Mal sah. „Ich meine, ich weiß nicht, ob ich eine bin, die das sagen kann – ich habe das Gefühl, dass wir es zusammen gesehen haben, bevor es herauskam und ich dachte: ,Es funktioniert. Es funktioniert. Es ist so gut.‘ Und du sagst: ,Ja, ja.’“, so die ,Gossip Girl’-Darstellerin.