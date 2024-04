Star hat drei Kids mit Behati Prinsloo Adam Levine: Seine Kinder sind die größten Maroon-5-Fans

SpotOn News | 11.04.2024, 17:00 Uhr

Adam Levines größte Fans leben unter demselben Dach: Laut dem Sänger seien seine eigenen Kinder die größten Maroon-5-Anhänger. Sie würden jeden Song seiner Band kennen.

Die größten Fans von Adam Levine (45) wohnen im selben Haus wie der Sänger. Bei einem Auftritt in der Radioshow "The Morning Mash Up" des US-amerikanischen Senders Sirius XM verriet der Sänger, dass seine Kinder jeden Maroon-5-Song kennen würden. Laut dem Frontmann der Band seien seine Tochter Dusty Rose (7) und Sohn Gio Grace (6) die größten Bewunderer der erfolgreichen Band.

Adam Levines Tochter ist "Historikerin" seiner Band

"Das Coole an meinen Kindern ist, dass sie von der Band besessen sind", erzählt der Sänger stolz: "Es ist interessant zu sehen, weil sie Songs kennen, an die ich mich nicht einmal erinnern kann, sie geschrieben oder gesungen zu haben." Besonders großer Fan soll seine älteste Tochter sein: "Meine Tochter Dusty ist eine Historikerin von Maroon 5", meint der 45-Jährige: "Wir versuchen, sie dazu zu bringen, sich ein bisschen zu outen."

Familie steht hinter Maroon-5-Sänger

Dass seine Familie hinter der Musik des Maroon-5-Stars steht, ist ganz klar: Für den Song "Middle Ground" waren die 7-Jährige und der 6-Jährige gemeinsam mit Mama Behati Prinsloo (35) sogar im Musikvideo zu sehen. Die Fans konnten in dem Clip von 2023 einen kleinen Einblick in das Familienleben des Sängers bekommen.

Im demselben Jahr ist die Familie sogar gewachsen: Im Januar 2023 kam Prinsloo und Levines zweiter Sohn zur Welt. Ob auch er bald Papas Songs auswendig lernt?