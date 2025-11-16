Stars Adam Sandler könnte nicht glücklicher sein

Adam Sandler - August 2024 - Netflix comedy special screening - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2025, 12:00 Uhr

Adam Sandler könnte nicht glücklicher sein.

Adam Sandler ist dankbar für sein „sehr cooles Leben“.

Der 59-jährige Schauspieler, der mit seiner Frau Jackie die Töchter Sunny (19) und Sadie (16) hat, ist „dankbarer als je zuvor“ für sein Leben und seine Karriere und könnte mit seinem derzeitigen Stand nicht zufriedener sein. Er sagte dem ‚People‘-Magazin: „Ich bin einfach dankbarer als je zuvor. Glücklich, dass ich dieses Leben führen darf, glücklich über all die Menschen, die während all dem bei mir waren und mir geholfen haben, und es war einfach eine phänomenale Zeit. Meine ganze Familie war immer großartig zu mir. Meine Frau und ich reden über Dinge und darüber, was wir jetzt tun sollen und was als Nächstes kommt, und es war einfach ein sehr cooles Leben.“

Adam und Jackie (51) lernten sich kennen, als sie eine Rolle in seinem Film ‚Big Daddy‘ (1999) hatte, und er betonte, dass sie trotz der vergangenen Zeit immer noch genauso „eng“ miteinander sind. Er sagte: „Wir sind uns sehr nah. Wir reden gern, lachen gern, haben gern Spaß und denken gern über Dinge nach – und kümmern uns um unsere Kinder.“

Obwohl der ‚Uncut Gems‘-Star sehr glücklich mit seinem Leben ist, verriet er kürzlich, dass ihm die Garderobe für seine ‚Jay Kelly‘-Pressetour überhaupt nicht gefällt, da er seine üblichen lässigen Shorts-und-T-Shirt-Looks gegen formelle Anzüge tauschen musste. Er sagte ‚Entertainment Tonight‘: „Es war schrecklich. Ich mag das Gefühl nicht. Ich glaube, ich habe nur drei verschiedene Anzüge, und einen davon mag ich nicht. Ich kann die Hosen nicht ausstehen. Ich kann die Jacken nicht ausstehen, die dummen Hemden. Ich hasse sie alle.“ Und selbst als man ihn zu seinem neuen Look beglückwünschte, antwortete er: „Nein … danke.“