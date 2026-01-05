Stars Adam Sandler sieht seine Ehe als Schicksal

Jackie Sandler and Adam Sandler - People’s Choice Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2026, 09:00 Uhr

Adam Sandler glaubt, dass er seine Frau Jackie auch geheiratet hätte, wenn er nicht berühmt geworden wäre.

Der 59-jährige Schauspieler lernte seine bessere Hälfte kennen, als sie 1999 eine Nebenrolle in seinem Film Big Daddy spielte. 2003 heirateten sie, gemeinsam haben sie zwei Töchter, Sunny (19) und Sadie (16).

Sandler sagt, ihre Begegnung sei „Schicksal“ gewesen und sie wären auch dann zusammen gekommen, wenn er in der Elektrofirma seines Vaters gearbeitet hätte. Als er beim Palm Springs International Film Festival 2026 den Chairman Award entgegennahm, sagte er: „Manchmal denke ich darüber nach, wie mein Leben jetzt aussehen würde, wenn ich damals nicht den richtigen Dreh erwischt hätte und für meinen Vater gearbeitet hätte. Zunächst einmal denke ich, dass ich wahrscheinlich immer noch mit meiner Frau Jackie verheiratet wäre. Das ist Schicksal. Nichts kann das verhindern.“ Dann fügte er scherzhaft hinzu: „Aber wir hätten definitiv ein anderes Haus. Wahrscheinlich etwa 10 Badezimmer weniger und weniger Statuen von mir.“

Erst kürzlich erklärte Sandler, dass er dankbarer denn je für sein Leben und seine Karriere ist und mit seiner aktuellen Situation nicht glücklicher sein könnte. Er sagte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Ich bin einfach dankbarer als je zuvor. Ich bin glücklich, dass ich dieses Leben führen darf, glücklich über all die Menschen, die mich während all dieser Zeit begleitet und mir geholfen haben, und es war einfach eine phänomenale Zeit. Meine ganze Familie war immer großartig zu mir. Meine Frau und ich reden über Dinge, darüber, was wir tun sollen und was als Nächstes ansteht, und es ist einfach ein sehr cooles Leben.“