Film Adam Sandler über Travis Kelces Cameo-Auftritt in ‚Happy Gilmore 2‘

Bang Showbiz | 22.08.2024, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass er „etwas Nettes“ für den Prominenten in dem Film in petto hat.

Adam Sandler verriet, dass er „etwas Nettes“ für Travis Kelce in ‚Happy Gilmore 2‘ in petto hat.

Der 34-jährige Spieler der Kansas City Chiefs wird in der neuen Netflix-Komödie einen Cameo-Auftritt haben und der 57-jährige Star hat jetzt angedeutet, was Taylor Swifts Freund dabei erwarten wird.

Bei einem Auftritt in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘-Talkshow erzählte Sandler: „Wir haben uns etwas Nettes für Travis ausgedacht. Er wird vorbeikommen. Er ist ein sehr netter Kerl. Ihr würdet ihn im echten Leben einfach lieben. Was für ein großer, gutaussehender Typ. Es ist lustig und verdammt cool. Er ist ein Hengst und so witzig.“ Der ‚Kindsköpfe‘-Prominente fügte hinzu, dass er und das Team hart daran gearbeitet haben, eine erfolgreiche Fortsetzung der Sportkomödie aus dem Jahr 1996 zu drehen. Nach einem Update zum Film gefragt, enthüllte Sandler: „Er ist gut. Wir haben hart am Drehbuch gearbeitet. Wir wollten niemanden enttäuschen. Die Leute fragen mich schon sehr lange: Mach ‚Happy Gilmore 2‘. Und ich sagte dann immer: ‚Nö, ich werde euch nur enttäuschen.‘ Wir sind echt aufgeregt darüber … Wir haben uns den Arsch abgeschrieben. Wir probieren weiterhin, einen Film daraus zu machen, der euch gefallen wird.“ Obwohl sich Adam darüber freut, seine Rolle als Golfspieler wieder aufzunehmen, gab der Schauspieler auch zu, dass er den „Hop, Skip and a Hit“-Schwung aus ‚Happy Gilmore‘ erneut „üben“ musste, weil die Dreharbeiten zum Originalfilm schon so lange her sind.