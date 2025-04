Musik Taylor Swift dominierte iHeartRadio Music Awards 2025 Taylor war die große Gewinnerin bei den iHeartRadio Music Awards 2025. Die 35-jährige Pop-Sängerin wurde bei der Zeremonie im Dolby Theater in Los Angeles am Montagabend (17. März) mit nicht weniger als neun Preisen geehrt; unter anderem wurde sie als Künstlerin des Jahres ausgezeichnet. Swift nahm nicht an der Veranstaltung teil, aber sie hatte eine […]