Stars Adele: Glücklicher denn je

Adele at Hollywood Reporters Women function in LA Dec 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2024, 13:38 Uhr

Die britische Sängerin ist derzeit rundum zufrieden mit ihrem Leben.

Bei Adele läuft sowohl beruflich als auch privat alles bestens.

Die britische Sängerin feierte am Sonntag (5. Mai) ihren 36. Geburtstag. Einem Insider zufolge könnte die ‚Hello‘-Interpretin derzeit nicht glücklicher sein. Seit 2021 ist sie bereits mit dem Sportagenten Rich Paul liiert. Das Paar schwebe noch immer auf Wolke sieben. „Sie helfen sich gegenseitig und sind gute Partner. Adele liebt es, mit ihm zusammen zu sein“, verrät ein Insider gegenüber dem ‚People‘-Magazin.

Aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki hat Adele den elfjährigen Sohn Angelo. „Adele ist glücklich und genießt ihr Leben als Mutter und die Zeit, die sie mit Rich verbringt. Sie und er lachen gerne“, fügt ein weiterer Insider hinzu.

Auch beruflich kann sich die mehrfache Grammy-Preisträgerin nicht beklagen: Seit 2022 tritt sie im Rahmen einer Dauershow in Las Vegas auf. „Adele liebt es, aufzutreten und sie liebt ihr Publikum. Sie ist glücklich mit ihrer Residency“, zitiert ‚People‘ einen dritten Insider. Kürzlich gab die ‚Rolling in the Deep‘-Hitmacherin eine Reihe neuer Termine für ihre ‚Weekends with Adele‘-Shows im Oktober bekannt. Die ursprünglichen Termine hatte sie aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.