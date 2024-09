Noch zehn Vegas-Auftritte Adele: „Ich werde euch für eine unglaublich lange Zeit nicht sehen“

Adele will sich erst mal von der Bühne zurückziehen. (hub/spot)

SpotOn News | 01.09.2024, 15:15 Uhr

Ihre Auftritte in München sind beendet, noch ein paar Termine in Las Vegas stehen an - danach wird Adele wohl erst mal aus dem Rampenlicht verschwinden.

Adele (36) plant offenbar eine "unglaublich lange Pause" von der Bühne. Die Sängerin hat ihren Fans mitgeteilt, dass sie eine Auszeit von ihren Auftritten einlegen werde, sobald sie ihre verbleibenden Shows in Las Vegas abgeschlossen hat. Ihre Konzertreihe in München, wo sie den August über spielte, hat sie gerade beendet.

Während ihrer letzten Show dort sagte Adele nun Medienberichten zufolge, sie habe es "wirklich genossen, jetzt fast drei Jahre lang aufzutreten, was die längste Zeit ist, die ich das je gemacht habe und wahrscheinlich die längste, die ich je machen werde". Wie auch auf TikTok zu sehen ist, erklärte sie zudem, dass sie nun noch zehn Shows in Vegas habe und fügte hinzu: "Danach werde ich euch für eine unglaublich lange Zeit nicht mehr sehen."

"Ich brauche eine Pause"

Zudem soll sie dem Publikum gesagt haben: "Ich werde euch für die gesamte Dauer meiner Pause in meinem Herzen tragen und ich werde von diesen Shows und allen Shows, die ich in den letzten drei Jahren gemacht habe, träumen. Es war unglaublich, ich brauche nur eine Pause." Sie habe "die letzten sieben Jahre damit verbracht, mir ein neues Leben aufzubauen, und ich will es jetzt leben".

Ob dazu auch Familienzuwachs zählt? Adele ist mit Sportagent Rich Paul (43) liiert. Die beiden traten erstmals im Juli 2021 gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Im September desselben Jahres zeigte sich die Sängerin dann mit ihrem Partner erstmalig auf Instagram. "Ich war noch nie so verliebt. Ich bin besessen von ihm", verriet sie dann im August 2022 "Elle", und erklärte im gleichen Atemzug, dass sie "auf jeden Fall mehr Kinder möchte. Ich bin eine Hausfrau und ich bin eine Matriarchin, und ein stabiles Leben hilft mir bei meiner Musik."

Aus einer früheren Ehe mit Simon Konecki (50) hat sie bereits einen Sohn, Angelo Adkins. Von 2018 bis 2021 war sie mit Konecki verheiratet, die Ehe scheiterte jedoch schon im Jahr 2019. "Sobald ich mit all meinen Verpflichtungen und allen meinen Shows fertig bin, möchte ich ein Baby haben", sagte Adele im Mai dieses Jahres. Und weiter: "Ich möchte ein Mädchen, weil ich bereits einen Jungen habe."