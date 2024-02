Musik Adele: Maßgeschneiderte Konzerte in München

Bang Showbiz | 31.01.2024, 14:00 Uhr

Adele hat für diesen Sommer eine Reihe von Shows in München in ihrem eigenen, maßgeschneiderten Pop-up-Stadion angekündigt.

Die ‚I Drink Wine‘-Sängerin wird zum ersten Mal seit acht Jahren mit vier Shows am 2., 3., 9. und 10. August in der Münchner Messe nach Europa zurückkehren, nachdem sie mit ihren epischen beiden Shows im Londoner BST Hyde Park im Jahr 2022 und ihrer Residenz in Las Vegas ihr Selbstvertrauen zurückgewonnen hat.

Die 35-Jährige hat sich für die deutsche Stadt entschieden, weil sie mitten in Europa liegt, und sie sagt, dass es eine Möglichkeit ist, diese „schöne Phase meines Lebens und meiner Karriere“ inmitten ihrer ‚Weekends With Adele‘-Shows in Sin City zu beenden. Auf Instagram verkündete sie: „Vor ein paar Monaten bekam ich einen Anruf wegen einer Reihe von Shows im Sommer. Ich war mit meinen Shows im Londoner Hyde Park und meiner Residenz in Las Vegas so zufrieden wie sie waren, also hatte ich keine anderen Pläne. Ich war jedoch zu neugierig, um diese Idee nicht weiterzuverfolgen und mich ihr hinzugeben – ein einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, das um die Show herum entworfen wird, die ich veranstalten möchte? Oh!? Ziemlich genau in der Mitte Europas? In München? Das ist ein bisschen wahllos, aber trotzdem fabelhaft! Gleich nach der EM? Komm schon, England! Mit den Olympischen Spielen nebenan? Auf geht‘s, Simone Biles! Und einige meiner Lieblingskünstler spielen auch Shows? Warum… JA!! Ich habe seit 2016 nicht mehr in Europa gespielt! Ich könnte mir keine schönere Art und Weise vorstellen, meinen Sommer zu verbringen und diese schöne Phase meines Lebens und meiner Karriere mit Shows in der Nähe meiner Heimat in einem so aufregenden Sommer zu beenden.“

Erst vor kurzem hatte Adele angedeutet, dass sie wahrscheinlich eine Welttournee machen werde, wenn sie ihr nächstes Album veröffentlicht. Sie gab jedoch auch zu, dass es bis dahin noch ein weiter Weg sei. Bei der Show in Las Vegas am Samstag (27. Januar) sagte sie: „Ich glaube einfach nicht, dass ich für eine ganze Weile ein Album schreiben werde. Aber das nächste Mal, wenn ich es tue, komme ich dorthin, wo ihr wohnt.“

Die Ticketregistrierung ist ab sofort auf Adele.com möglich und endet am Montag (5. Februar) um 18 Uhr MEZ. Fans erhalten am Dienstag (6. Februar) Links zum Kauf und registrierte Fans können ab Mittwoch (7. Februar) um 10 Uhr MEZ Tickets kaufen. Der allgemeine Verkauf für die Öffentlichkeit ist für Freitag (9. Februar) ab Uhr MEZ geplant.