Film Adria Arjona: Mitspracherecht bei den ‚Hit Man‘-Dreharbeiten

Bang Showbiz | 10.06.2024, 12:00 Uhr

Adria Arjona erzählte, dass ihre Beiträge bei den ‚Hit Man‘-Dreharbeiten geschätzt wurden.

Die 32-jährige Schauspielerin spielt in der romantischen Action-Komödie neben Glen Powell mit und lobte jetzt Filmemacher Richard Linklater dafür, dass er ihren kreativen Input berücksichtigt habe.

In einem Gespräch gegenüber der ‚The New York Times‘-Zeitung verriet Adria: „Ich hatte zuvor noch nie mit Rick zusammengearbeitet, aber ich fand es immer toll, wie die Schauspieler in seinen Filmen all diese schönen, philosophischen, intellektuellen Sprüche gehabt haben, die improvisiert wirkten. Und dann habe ich Rick getroffen und er hasst Improvisation. Jede Entscheidung wird bei der Probe getroffen, also macht es viel mehr Spaß, wenn man sich erst einmal am Filmset befindet. Er hat mir echt das Gefühl gegeben, dass meine Ideen wichtig waren – dass ich gute Ideen hatte – und viele davon sind im Film gelandet.“ Der Star sei zudem dankbar dafür, dass ihre Ideen zu den intimen Szenen zwischen ihrem Charakter Madison Masters und Powells Alter Ego Gary Johnson von der Crew berücksichtigt worden sind. „Sogar bei den Sexszenen – als weibliche Schauspielerin hat man kein Mitspracherecht, was diese Szenen überhaupt beinhalten werden. Aber da ich im Autorenraum war, hatte ich ganz viel Mitspracherecht bei dem, was wir machen würden und wie wir das tun würden”, sagte Arjona.