Auftakt zur Awards-Season Adrien Brody in „Der Brutalist“: Oscar-Favorit nach Golden-Globe-Sieg

Strahlender Sieger: Wird Adrien Brody nach seinem Triumph für "Der Brutalist" auch einen Oscar als bester Hauptdarsteller mit nach Hause nehmen? (lau/spot)

SpotOn News | 06.01.2025, 11:45 Uhr

Mit der Verleihung der Golden-Globe-Awards ist der Startschuss zur Oscar-Saison gefallen. Besonders Adrien Brody und "Der Brutalist" gehen nach gleich mehreren Auszeichnungen als neue Favoriten ins Rennen.

Werden Hollywoodstar Adrien Brody (51) und sein neues Werk "Der Brutalist" jetzt auch bei der Oscarverleihung Anfang März triumphieren? Mit der 82. Verleihung der Golden Globe Awards in der vergangenen Nacht startet die Hollywoods Awards-Season in die heiße Phase. Doch anders als im vergangenen Jahr, in dem Christopher Nolans (54) Atombomben-Drama "Oppenheimer" alles überstrahlte, gab es bislang noch keine klaren Favoriten auf die Sieger in den bedeutendsten Oscar-Kategorien. Nun aber haben sich Brody, "Der Brutalist" und daneben auch das Gangster-Musical "Emilia Pérez" als größte Oscar-Hoffnungen herauskristallisiert.

"Der Brutalist": Dreieinhalbstündiges Epos mit einer Pause

Für "Der Brutalist"-Hauptdarsteller Brody käme ein Oscar-Sieg bei der anstehenden Verleihung am 4. März keiner Überraschung gleich. Schließlich gewann der Mime bereits im Jahr 2003 einen Academy Award für sein Spiel in Roman Polańskis (91) "Der Pianist" – und wurde damit zum bislang jüngsten Oscarpreisträger in der Kategorie bester Hauptdarsteller.

Das dreieinhalbstündige Einwander-Epos "Der Brutalist", das mit einer heutzutage selten gewordenen Unterbrechung in den Kinos gezeigt wird, triumphierte auch in der Golden-Globe-Königskategorie Bester Fim, Drama. Regisseur Brady Corbet ("Vox Lux", 36) nahm zudem die begehrte Trophäe für die beste Regie mit nach Hause. Damit ist das Werk über einen ungarisch-jüdischen Architekten, der sich als Holocaust-Überlebender nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA eine neue Existenz aufbaut, derzeit klarer Favorit für die anstehende Oscarverleihung.

Auch Gangster-Komödie "Emilia Pérez" wird zum Oscar-Favoriten

Als zweiter großer Favorit dürfte nach vier Triumphen bei den Golden-Globe-Awards das Musical "Emilia Pérez" in die diesjährige Awards- und Oscar-Season gehen. Der wilde Genre-Mix aus Gangster-Film, Musical und Komödie, in dem ein mexikanischer Kartell-Boss (meisterhaft verkörpert von Karla Sofía Gascón, 52) beschließt, zur Frau zu werden, wurde unter anderem als bestes Musical/Komödie sowie als bester nicht englischsprachiger Film ausgezeichnet. Auch Nebendarstellerin Zoe Saldaña (46) durfte sich über einen Golden-Globe-Award freuen.

Bei der Oscarverleihung gibt es allerdings keine gesonderte Preiskategorie für Comedy/Musical, weshalb es "Emilia Pérez" hier etwas schwerer als "Der Brutalist" haben könnte. In der Oscar-Kategorie "Bester internationaler Film" gilt das Werk des französischen Regisseurs Jacques Audiard (72) nach dem Golden-Globe-Triumph nun dennoch als haushoher Favorit.