Stars Benny Blanco fühlte sich wie ‚Waschlappen‘ neben Selena Gomez bei Oscar-Verleihung

Selena Gomez and Benny Blanco Oscars Marrch 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2025, 15:30 Uhr

Benny Blanco findet, dass er bei den Oscars 2025 neben seiner Verlobten Selena Gomez wie ein ‚Waschlappen‘ aussah.

Der 37-jährige Musiker machte dieses skurile Geständnis während eines Auftritts in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘, in dem er auch von Selenas massiven Anstrengungen erzählte, sich auf die Zeremonie vorzubereiten.

Zu den Bildern von ihm auf dem roten Teppich bei der Oscar-Verleihung am 2. März sagte er: „Ich sah aus wie ein Idiot.“ Benny trug einen weißen Anzug mit Mantel, während die 32-jährige Schauspielerin Selena ein schulterfreies Kleid von Ralph Lauren trug, das mit mehr als 16.000 Glastropfen und Rosemont-Kristallen verziert war. Das Kleid, das von 12 Kunsthandwerkern angefertigt worden war, erforderte erheblichen Aufwand, um es anzuziehen und zu tragen – und Benny sagte: „Zunächst einmal wiegt das Kleid 15 Kilo! Sie trägt ein 15 Kilo schweres Kleid und ihre Absätze sind acht Zentimeter hoch. Und dann muss sie in einem Bus stehen, während wir uns bewegen, weil sie sich nicht hinsetzen kann.“

Benny fügte hinzu, dass Selenas Styling-Team auf dem Weg zu den Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, Kalifornien, immer noch Anpassungen vornahm. Er sagte: „Sie haben sie in das Kleid eingenäht, während wir unterwegs waren.“ Selenas Outfit wurde von Molly Dickinson gestylt und von Sophia Loren inspiriert. Die Schauspielerin arbeitete mit Lorens Schneider zusammen, um ihren Look für ihren ersten Auftritt bei der Oscar-Verleihung anzupassen. Ihr Film ‚Emilia Pérez‘ wurde in mehreren Kategorien nominiert.

Anfang dieser Woche wurden die gegensätzlichen Modestile des Paares während einer Verabredung in New York City erneut hervorgehoben. Selena entschied sich für einen komplett schwarzen, maßgeschneiderten Anzug, während Musikproduzent Benny ein bunt besticktes Leinenoberteil, eine Hose mit Kuhprint und schwarze Cowboystiefel trug. Trotz ihrer unterschiedlichen Stile ist das Paar musikalisch auf einer Wellenlänge – denn sie haben gerade ihr gemeinsames Album ‚I Said I Love You First‘ veröffentlicht. Das Paar, das im Dezember 2024 seine Verlobung bekannt gab, wollte die Platte nutzen, um den Fans einen intimeren Einblick in ihre Beziehung zu geben.