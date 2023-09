Musik Agnetha Fältskog: Abba-Reunion beim Eurovision Song Contest 2024?

Abba - Waterloo - Eurovision 1974 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2023, 16:00 Uhr

Agnetha Fältskog scheint angedeutet zu haben, dass alle vier ABBA-Bandmitglieder beim Eurovision Song Contest im nächsten Jahr bei einer Reunion auftreten könnten.

Die 73-jährige Sängerin ist ein Teil der ‚Abba Voyage‘-Shows der Band in einer eigens dafür errichteten Arena in Stratford im östlichen London, die von mehr als einer Million Fans besucht wurden und gab den Fans nun Hoffnungen darauf, dass die Musikgruppe beim Eurovision Song Contest in ihrer Heimat in Schweden im Mai 2024, dem 50. Jahrestag ihres Sieges bei dem Wettbewerb, mit dabei sein könnte.

Fältskogs Ex-Ehemann und Bandkollege Björn Ulvaeus hatte zuvor die Möglichkeit, dass die Künstler bei dem Wettbewerb auftreten würden, zwar dementiert, wobei Agnetha nun jedoch in einem Gespräch gegenüber der ‚The Sun‘-Zeitung, als sie danach gefragt wurde, ob es Pläne gebe, mit ihren Abba-Kollegen beim Eurovision Song Contest aufzutreten, verriet: „Man weiß nie etwas über Abba und darüber, wann wir … also, darüber werde ich nichts sagen. Ich sollte lieber still bleiben.“ Abba hatten zuvor nach dem Beginn ihrer ‚Voyages‘-Shows, verkündet, dass sie planen, die Konzert-Hologramme in Zukunft für „aufregende neue Sachen“ zu verwenden.