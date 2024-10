Stars Al Pacino: Schmerzen bei ‘Der Pate’-Dreh

Al Pacino - April 2023 - Getty Images - In Conversation With David Rubenstein BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2024, 08:00 Uhr

Al Pacino wurde mit einer „fetten Nadel“ gestochen, um seine Schmerzen zu betäuben, als er sich bei den Dreharbeiten zu ‘Der Pate‘ verletzte.

Der 84-jährige Hollywood-Veteran war für seine Darstellung des zum Mafiaboss gewordenen Soldaten Michael in Francis Ford Coppolas Opern-Epos ‘Der Pate’ von 1972 für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. In seinen neuen Memoiren ‘Sonny Boy’ erzählt er, dass er die Rolle beinahe verloren hätte, nachdem er sich den Knöchel so stark verstaucht hatte, dass er dachte, er hätte ihn gebrochen.

Die Verletzung zog er sich bei den Dreharbeiten zu der berühmten Szene zu, in der er aus Louis‘ Restaurant flieht, indem er in einen fahrenden Fluchtwagen springt, nachdem Michael einen rivalisierenden Mafioso und den korrupten Polizisten Capt McCluskey niedergeschossen hat – und Al Pacino hat nun verraten, wie er mit einem Schmerzmittel ruhiggestellt wurde. Al sagte im ‚Conan O’Brien Needs a Friend‘-Podcast: „Mein Knöchel war verletzt, er ist irgendwie verstaucht. (Als es passierte) schluckten die Leute einfach, kamen um mich herum und sagten: ‚Er ist verletzt‘, und dann steckten sie mir eine dieser großen fetten Nadeln in den Knöchel, damit ich den Tag beenden konnte, und sie behielten mich.“

Al erzählt in seiner neuen Autobiografie auch, dass das Studio, das hinter dem Film stand, ihn nie für die Rolle haben wollte: „Paramount wollte nicht, dass ich Michael Corleone spiele, sie wollten Jack Nicholson, sie wollten Robert Redford, sie wollten Warren Beatty oder Ryan O’Neal.”