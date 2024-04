Film Al Pacino und Dan Stevens: Rolle in ‚The Ritual‘

Al Pacino - BAFTAs 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2024, 12:00 Uhr

Die Stars haben sich dem Cast von 'The Ritual' angeschlossen.

Al Pacino und Dan Stevens haben sich dem Cast von ‚The Ritual‘ angeschlossen.

Das Duo wird in dem neuen Exorzismus-Horrorfilm von Filmemacher David Midell von dämonischen Kräften geplagte Priester spielen.

XYZ Films erwarb die weltweiten Rechte an dem Projekt, das auf einer wahren Begebenheit beruht und von Midell und Enrico Natale geschrieben wurde. Der Film soll im Jahr 2025 in den Kinos erscheinen und erzählt die Geschichte von zwei Priestern, einem, der seinen Glauben in Frage stellt (Stevens) und einem anderen, der mit einer schwierigen Vergangenheit zu kämpfen hat (Pacino). Die beiden müssen ihre Differenzen beiseite legen, um eine besessene junge Frau durch eine gefährliche Serie von Exorzismen retten zu können. Der Film ist eine authentische Darstellung der Amerikanerin Emma Schmidt, deren Besessenheit von Dämonen mit erschütternden Exorzismen endete. Der 41-jährige Dan hatte zuvor eine Rolle in ‚Godzilla x Kong: The New Empire‘ gespielt und habe „eine Menge Spaß“ bei den Dreharbeiten mit Filmemacher Adam Wingard und seinem Co-Star Rebecca Hall gehabt. In einem Gespräch gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ enthüllte Stevens: „Es ist ein unglaublicher Ruf, die besten Zeiten zu erleben, aber von einem alten Freund, Adam Wingard, der bei der letzten Folge die Regie geführt hat, dazu zu kommen, sich Rebecca Hall anschließen zu können, die eine meiner ältesten Freundinnen ist. Brian Tyree Henry, den ich verehre, und sie haben mir einen unglaublichen Charakter geschrieben. Also, wissen Sie, das hat mir einfach eine Menge Spaß gemacht.“ Dan ist mit seiner Rolle des Matthew Crawley in ‚Downton Abbey‘ berühmt geworden.