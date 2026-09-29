Film Alan Cumming versteht Handlung von ‚Avengers: Doomsday‘ selbst nicht ganz

Alan Cumming attends the 2026 EE BAFTA Film Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2026, 14:00 Uhr

Alan Cumming kehrt in ‚Avengers: Doomsday‘ nach mehr als zwei Jahrzehnten als Nightcrawler zurück.

Doch was in dem gigantischen Marvel-Film eigentlich genau passiert, weiß offenbar selbst er nicht. Der 61-jährige Schauspieler spielt erneut den blauhäutigen X-Men-Mutanten, den er erstmals 2003 in ‚X2: X-Men United‘ verkörperte. Das vollständige Drehbuch des neuen Films bekam Cumming vor den Dreharbeiten allerdings nicht zu sehen. Hinzu kommt, dass zahlreiche Szenen mithilfe von CGI und vor Blue- beziehungsweise Greenscreens entstehen.

Das Ergebnis: Cumming hat nach eigener Aussage selbst Schwierigkeiten, die gesamte Handlung zu überblicken. „Um ehrlich zu sein, verstehe ich die Handlung nicht vollständig“, gestand er in einem SiriusXM-Interview. Besonders deutlich wurde ihm das während einer der wenigen Szenen, die tatsächlich auf dem Außengelände eines Studios gedreht wurden. Ein Crewmitglied habe versucht, ihm ausführlich zu erklären, welche digitalen Ereignisse sich später rund um seine Figur abspielen würden. Irgendwann habe Cumming die Erklärung gestoppt. Er habe dann nur noch wissen wollen, wohin er seinen Blick oder seine Bewegung richten müsse. „Ich weiß einfach nur, dass ich hier bin, um herumzurennen“, scherzte er.

Wie ungewöhnlich die Dreharbeiten bei einer derart stark mit visuellen Effekten arbeitenden Produktion sein können, zeigte sich auch bei seiner Zusammenarbeit mit Florence Pugh. Die Schauspielerin kehrt in ‚Avengers: Doomsday‘ als Yelena Belova zurück. Cumming traf sie nach eigenen Angaben erst kürzlich bei einer Preisverleihung persönlich – obwohl ihre Figuren im Film offenbar gemeinsame Szenen haben. „Ich habe dich noch nie getroffen, aber du liegst auf mir – oder zumindest dein Körperdouble“, habe er zu Pugh gesagt. Ihre Antwort: Auch bei ihren Aufnahmen sei lediglich Cummings Double zum Einsatz gekommen.

Auf seine Rückkehr als Nightcrawler freut sich Cumming dennoch. Ein entscheidender Vorteil gegenüber seinem ersten Auftritt vor 23 Jahren: Die Verwandlung in den blauen Mutanten dauert heute wesentlich kürzer. Bei ‚X2‘ musste Cumming nach eigenen Angaben rund viereinhalb Stunden in der Maske verbringen. Heute benötige das Team nur noch etwa 90 Minuten. „Das verändert alles“, sagte er bei ‚Today With Jenna and Friends‘. Besonders aufwendig waren damals Nightcrawlers charakteristische Hautzeichnungen, die von Hand aufgetragen wurden. Heute können entsprechende Elemente wesentlich schneller aufgebracht werden. Cumming zeigte sich deshalb gleichermaßen überrascht und begeistert darüber, noch einmal in die Rolle zurückzukehren. „Ich werde wieder ein 60-jähriger Superheld“, scherzte er.