Film Neuer Pokémon-Film kommt

Pokémon movie screenshot - from Instagram clip - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2026, 11:00 Uhr

Gute Nachrichten für alle Pokémon-Fans: 2027 soll ein neuer Film erscheinen.

Ein neuer Pokémon-Film soll 2027 erscheinen.

‚Pokémon: Wild Card‘ ist der erste Pokémon-Film seit sieben Jahren und wurde am Sonntagabend (30. August) bei der Abschlusszeremonie der Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 in San Francisco angekündigt. Tsunekazu Ishihara, Präsident und CEO der Pokémon Company, sagte bei der Veranstaltung: „Zum ersten Mal seit sieben Jahren ist ein neuer Pokémon-Film auf dem Weg.“ Laut ‚IGN‘ erklärte Ishihara außerdem, dass die Hauptfigur des kommenden Films ein Spieler des Pokémon-Sammelkartenspiels ist, der „kämpft und alles daransetzt, Champion zu werden“.

Die Fans bekamen am Sonntagabend in einem Teaser bereits einen ersten Eindruck von der Figur. Darin hieß es zudem, der Film komme „2027 und darüber hinaus“ – ein Hinweis darauf, dass ‚Pokémon: Wild Card‘ der Auftakt zu einer Filmreihe sein könnte. Regie führt Katsuhiko Kitada, während Akemi Hayashi für das Charakterdesign verantwortlich ist. Produziert wird der Film von Story Inc., die Animation übernimmt CloverWorks. ‚Pokémon: Wild Card‘ ist der erste Pokémon-Film seit ‚Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels‘, der 2020 in Japan veröffentlicht wurde.

Die Ankündigung ist ein weiterer Hinweis darauf, dass 2027 ein großes Jahr für Pokémon werden könnte. So soll auch eine neue Serie mit dem Titel ‚The Misadventures of Sirfetch’d and Pichu‘ bei Disney Plus und Disney XD Premiere feiern. Auf der Pokémon-Instagram-Seite wurde ebenfalls ein Clip aus dem kommenden Film veröffentlicht. Dazu hieß es: „Macht euch bereit für ‚Pokémon: Wild Card‘, einen brandneuen Animationsfilm mit einem Spieler des Pokémon-Sammelkartenspiels und Mimikyu! Bleibt dran!“

In den Kommentaren zeigten sich die Fans begeistert. Ein Nutzer schrieb: „Jaaaa! Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen.“ Ein weiterer kommentierte: „Los geht’s! Ein neuer Pokémon-Film!“ Außerdem hieß es: „Das sieht tatsächlich richtig cool aus!“