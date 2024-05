Stars Alec Baldwin: Deshalb wurde er so spät nochmal Vater

Alec Baldwin and Hilaria Baldwin - Nov 2023 - Glamour Women of the Year - Lincoln Center-NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2024, 16:45 Uhr

Der 66-jährige Schauspieler fand sein Hollywood-Leben irgendwann langweilig und gründete deshalb noch einmal eine Familie.

Alec Baldwin fand sein Hollywood-Leben irgendwann langweilig und wurde deshalb noch einmal Vater.

Der 66-jährige Schauspieler hat insgesamt acht Kinder. Die 28-jährige Ireland Baldwin entstammt der Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Kim Basinger und ist selbst bereits Mutter. Mit seiner Ehefrau Hilaria hat Alec außerdem die zehnjährige Carmen, den achtjährigen Rafael, den siebenjährigen Leonardo, den fünfjährigen Romeo, den dreijährigen Eduardo und die ebenfalls dreijährige Lucia, sowie die 16 Monate alte Ilaria. Obwohl der Filmstar seine Arbeit vor der Kamera auch nach vielen Jahren weiterhin gerne macht, habe er heute oft weniger Interesse an seinen Projekten als noch zu seinen Anfangszeiten in Hollywood. Als seine Begeisterung für das Schauspielerdasein langsam nachließ, habe Baldwin den Fokus deshalb lieber auf sein Privatleben gelegt.

In einer neuen Folge des Podcasts ‚Our Way with Paul Anka and Skip Bronson‘ erklärte er: „Je älter ich wurde, desto weniger interessant war die Arbeit für mich. Ich bin interessiert, ich will arbeiten und ich arbeite gerne. Aber es werden einfach nicht mehr so viele Filme gemacht, die ich interessant finde. Dann traf ich plötzlich meine Frau, die ich über alles liebe. Und jedes Mal, wenn das jüngste Kind zwei Jahre alt war, dachten wir uns: ‚Vielleicht ist es Zeit für ein weiteres Baby.‘ Wir bekamen sieben Kinder in neun Jahren. Es ist verrückt.“ Obwohl er liebend gerne Vater sei, sei die Familienplanung im Hause Baldwin dennoch beendet, so der Hollywoodstar weiter.