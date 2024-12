"Bin schon lange keine Sandy mehr" Alessandra Meyer-Wölden: So hat sie der frühe Tod ihres Vater geprägt

Alessandra Meyer-Wölden fühlte sich schon immer von einem "starken Vaterbild" geprägt. (sv/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 15:31 Uhr

Mit gerade einmal 14 Jahren musste Alessandra Meyer-Wölden den Tod ihres Vaters verkraften. Wie sehr sie dieser frühe Schicksalsschlag geprägt hat, verriet sie in einem Interview.

Alessandra Meyer-Wölden (42) musste schon in jungen Jahren einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Als die heutige Podcasterin und fünffache Mutter gerade mal 14 Jahre alt war, verstarb ihr Vater an Leberkrebs. Der frühe Verlust hat sie sehr geprägt, wie sie in einem Interview mit der "Bild" nun erzählte.

Video News

Alessandra Meyer-Wölden konnte sich nicht verabschieden

Sie werde den Todestag ihres Vaters nie vergessen, sagte sie der Zeitung. Damals habe sie mit ihrem kleinen Bruder auf Wunsch ihres Vaters in Florida gelebt. "Meine Mutter rief an und sagte, wir müssten nach Hause fliegen. Wir wussten nicht, ob Papa noch lebte", erzählte die 42-Jährige. "Als Mama uns am Münchner Flughafen abholte, trug sie Schwarz. Wir Kinder konnten uns nicht verabschieden. Damit hatte ich viele Jahre ein Problem." Es sei der Wunsch ihres Vaters gewesen, dass die Kinder ihn "aus guten Zeiten in Erinnerung behalten". Die Krankheit habe sich über Jahre gezogen und den Juristen verändert.

Alessandra Meyer-Wölden ist die Tochter des erfolgreichen Mübnchner Rechtsanwalts Axel Meyer-Wölden (1941-1997), der 1997 im Alter von 56 Jahren verstarb. Ihr "Hang zu toxischen Beziehungen" habe in den Augen von Alessandra Meyer-Wölden "mit dem frühen Verlust meines Vaters zu tun".

"Ich bin schon lange keine Sandy mehr"

Die 42-Jährige sei schon immer von einem "starken Vaterbild" geprägt gewesen: "Ich wollte ihm gefallen." Der juristische Karriereweg ihres Vaters war dennoch nichts für sie. Inzwischen ist sie Unternehmerin, Autorin und Podcasterin. Den meisten ist sie wohl als Sandy Meyer-Wölden bekannt. Doch diesem Namen fühlt sie sich schon lange entwachsen. "Mit Sandy verbindet man das niedliche Mädchen von früher, an der Seite meines erfolgreichen Vaters", findet sie. "Ich bin schon lange keine Sandy mehr. Alessandra klingt stark, weiblich und erwachsen. Ich finde, dieser Name passt sehr gut zu mir."

Ihre Tochter, die sie zusammen mit Comedian Oliver Pocher (46) hat, ist heute genauso alt, wie sie es war, als sie ihren Vater verlor. "Mir ist erst jetzt klar, wie hart das damals für meine Mutter war. Ich habe großen Respekt vor ihr." Ihre Ehe mit Pocher, mit dem sie zudem noch Zwillingssöhne hat, ist zwar schon lange Geschichte, inzwischen leben sie aber sogar wieder unter einem Dach. Mit ihm habe sie ein "persönliches Happy End" erlebt. "Nach der Trennung hatten wir eine schwierige Zeit mit verschiedenen Streitigkeiten. Jetzt begegnen wir uns in einer tiefen Freundschaft", so Meyer-Wölden. "Wir beraten uns gegenseitig und wissen, egal, was kommt, wir sind füreinander da."

Das Ex-Paar betreibt seit Pochers Trennung von Amira Aly (32) den gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". Darin sprechen sie auch oftmals über ihr Leben in einer großen Patchwork-Familie. Meyer-Wölden hat aus ihrer zweiten Ehe, die ebenfalls scheiterte, Zwillinge. Pocher hat ebenfalls noch zwei weitere Kinder mit Ex-Frau Amira.