Stars Alessandra Meyer-Wölden verrät ihre Morgenroutine für strahlende Haut

Alessandra Pocher - NOV 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 14:00 Uhr

Mit einer simplen Morgenroutine aus natürlichen Zutaten will Alessandra Meyer-Wölden ihrem Körper und ihrer Haut etwas Gutes tun – und teilt ihre persönlichen Beauty-Geheimnisse nun offen mit ihren Fans.

Die 43-Jährige setzt seit einiger Zeit bewusst auf einen gesundheitsorientierten Start in den Tag und gewährt ihrer Community dabei immer wieder persönliche Einblicke in ihre Routinen. Die Unternehmerin und fünffache Mutter beginnt ihren Morgen offenbar nicht mit Kaffee, sondern zunächst mit einem selbst zubereiteten Drink, der aus nur drei Zutaten besteht: Olivenöl, Zitronensaft und Apfelessig.

In ihrer Instagram-Story erklärte Meyer-Wölden warum sie auf diese Mischung schwört und welche Wirkung sie sich davon verspricht. Besonders wichtig seien für sie die positiven Eigenschaften der einzelnen Zutaten. „Gesunde Fette für die Hautbarriere, Antioxidantien, die Stress reduzieren können, Vitamin C natürlich aus der Zitrone für Kollagenbildung“, erklärte sie ihren Followern. Ihrer Ansicht nach spiele vor allem die innere Gesundheit eine entscheidende Rolle für das äußere Erscheinungsbild. Deshalb achte sie inzwischen verstärkt auf Routinen, die entzündungshemmend wirken und den Körper unterstützen sollen.

Ein besonderer Fokus liegt für die Unternehmerin dabei auf dem Thema Darmgesundheit. Sie ist überzeugt davon, dass sich ein ausgeglichener Darm auch positiv auf Hautbild, Wohlbefinden und Energielevel auswirken kann. Deshalb ergänzt sie ihre Morgenroutine zusätzlich mit heißem Zitronenwasser und einem Präbiotikum zur Unterstützung der Darmflora. Erst danach greift sie zu ihrem ersten Espresso.

Meyer-Wölden ermutigte auch ihre Fans dazu, die Routine selbst einmal auszuprobieren. „Probiert das einfach mal eine Woche und schaut, wie hydriert und genährt eure Zellen sind“, empfahl sie in ihrer Story. Viele ihrer Follower zeigten sich von der unkomplizierten Wellness-Routine begeistert. Mit ihrem natürlichen Auftreten und ihrem frischen Erscheinungsbild sorgt die Unternehmerin ohnehin regelmäßig für Aufmerksamkeit – und scheint dabei zunehmend auf einfache, bewusste Gewohnheiten statt auf aufwendige Beauty-Trends zu setzen.