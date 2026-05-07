Stars Oliver Pocher spricht offen über Erziehung

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 14:00 Uhr

Oliver Pocher sorgt mit privaten Aussagen für Aufmerksamkeit – diesmal steht seine Sicht auf Erziehung und Familienalltag im Fokus.

Im Podcast ‚Ungeskriptet‘ erklärte der Entertainer, dass seine Kinder zwar zunächst die Möglichkeit gehabt hätten, weiterhin zuhause zu leben. Sollten schulische Leistungen und Mitarbeit jedoch nicht stimmen, brauche es aus seiner Sicht klare Konsequenzen. Seinen Zwillingssöhnen habe er deshalb deutlich gemacht: „Wenn das nicht funktioniert, ist es die einzige Chance.“ Gemeint war der Wechsel auf ein Internat.

Der Comedian betonte außerdem, dass er sich nicht täglich mit Hausaufgaben oder schulischen Problemen beschäftigen wolle. Seine Söhne seien seiner Meinung nach nicht überfordert, sondern eher zu bequem gewesen. Inzwischen besuchen die 14-jährigen Zwillinge aus seiner früheren Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden ein Internat in Spanien.

Auch bei alltäglichen Aufgaben im Familienleben setzt Pocher klare Prioritäten. Tätigkeiten wie Kochen oder Wäschewaschen würden überwiegend von einer Nanny übernommen. Seine Hauptaufgabe sehe er eher darin, seinen Kindern Werte zu vermitteln. Besonders deutlich äußerte er sich zu seiner beruflichen Einstellung: „Ich würde nie meinen Job hintenanstellen, um nur für die Kinder da zu sein.“ Für ihn lasse sich das mit seinem Leben und seiner Karriere nicht vereinbaren.

Pocher lebt in einer Patchworkfamilie und hat insgesamt fünf Kinder. Mit Meyer-Wölden hat er eine Tochter sowie die Zwillinge. Aus der späteren Beziehung mit Amira Aly stammen zwei weitere Söhne.