Stars Alessandra Meyer-Wölden wagt einen zweiten Versuch

Alessandra Meyer-WÃ¶lden / DeRucci Grand Opening KÃ¶ln / Eventpress Monika Sandel / 01/2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 14:00 Uhr

Die Ex von Oliver Pocher ist seit längerer Zeit wieder mit Alexander Müller zusammen.

Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden und Alexander Müller haben ihre Beziehung wiederbelebt und zeigen sich glücklich vereint.

Im Mai 2025 gaben sie ihr Liebescomeback bekannt, nachdem sie sich zuvor nach nur fünf Monaten Beziehung im November 2024 getrennt hatten. Damals hatte die Ex von Oliver Pocher, die mit dem Komiker drei Kinder großzieht, betont, dass sie eigentlich nicht Schluss machen wollte. „Von meiner Seite hätte das gerne weiterlaufen können. Aber manchmal wird einem die Entscheidung eben abgenommen“, sagte sie gegenüber ‚Bild‘ und verriet außerdem, dass die Trennung „total wehgetan“ habe.

Seit kurzem sind Sandy und Alex jedoch wieder ein Paar und besuchten Seite an Seite auch das diesjährige Oktoberfest in München. Auf der Wiesn trafen sie die Reporter der Zeitschrift ‚Bunte‘ im Käferzelt, wo die fünffache Mutter schwärmte: „Ich habe die beste Begleitung an meiner Seite.“ Offenbar haben die beiden etwas durch ihre Trennung gelernt, wie Alessandra weiter klarstellt: „Wenn Zeit vergeht, dann lernt man sich besser kennen, man findet zusammen – oder halt nicht.“ Bei ihnen sei jedoch ersteres der Fall: „Aber gerade finden wir wieder zusammen.“

Da Sandy aktuell ziemlich beschäftigt ist, kümmerte sich ihr Ex-Mann Oliver Pocher am vergangenen Wochenende um den Geburtstag der gemeinsamen Zwillinge Emanuel und Elian. „Ich habe das ganze Programm abgeliefert“, erzählte er im ‚Bunte‘-Interview. „Das war ein Geburtstag, den würde ich mir nur wünschen.“