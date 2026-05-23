Stars Oliver Pocher wettert gegen Amira – App bricht zusammen

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2026, 12:00 Uhr

Der nächste öffentliche Streit zwischen Oliver Pocher und Amira Aly sorgt für mächtig Wirbel – und diesmal sogar für technische Probleme.

Tausende Nutzer wollten gleichzeitig die neue Folge des Podcasts ‚Patchwork Boys‘ streamen, den Oli gemeinsam mit Pietro Lombardi macht. Die Folge: Die App von Oliver Pocher brach kurzzeitig zusammen. Viele Fans bekamen am Freitagmorgen statt des Videos nur die Fehlermeldung „Show nicht gefunden“ angezeigt. Gegenüber ‚Bunte‘ sprach Pocher später von einer „kurzen Überbelastung“ der Plattform. Inzwischen funktioniere wieder alles normal. Der Grund für das enorme Interesse: Der Comedian rechnet darin erstmals ausführlich mit der Schwangerschaft seiner Ex-Frau Amira Aly ab.

In der Podcast-Folge mit dem Titel ‚Chaos-Folge mit Special Guest und Baby-Botschaft‘ ist auch Pochers erste Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden zu Gast. Das hitzige Thema ist, dass Amira Aly ihre Schwangerschaft mit Moderator Christian Düren öffentlich gemacht hatte – ohne Pocher, mit dem sie zwei Söhne hat, vorher persönlich zu informieren. Dieser zeigt sich sichtlich verletzt. Besonders ärgert ihn, dass er die Nachricht offenbar erst aus den Medien erfahren habe. „Amira ist schwanger. Also – so stand es in der Zeitung. Ich habe es bisher persönlich noch nicht bestätigt bekommen“, erklärt er im Podcast. Der 48-Jährige macht zudem deutlich, dass es aus seiner Sicht genügend Möglichkeiten für ein persönliches Gespräch gegeben hätte: „Ich habe sie an dem Tag, als es rausgekommen ist, noch gesehen. Sowohl gesehen als auch nochmal telefoniert.“ Besonders wichtig sei ihm auch die Kommunikation gegenüber den gemeinsamen Kindern gewesen: „Ich finde, da gehört es auch dazu, dass man abspricht, wie man das den Kindern gegenüber kommuniziert.“

Als seine Gesprächspartner versuchen, die Situation zu entschärfen, platzt Pocher endgültig der Kragen. „Eure Lullikacke geht mir einfach auf den Sack“, schimpft er und ergänzt: „Nein, ich lasse mich da auch nicht beruhigen. […] Ich finde es besch*ssen und respektlos. Ganz einfach. Fertig.“ Meyer-Wölden stimmte Pocher aber zu, dass Amira die Situation anders hätte regeln können: „Ich finde, es gibt einfach gewisse Situationen im Leben – große Ereignisse wie Heiraten, Kinder kriegen, wenn jemand verstirbt – das sind so prägende, große Dinge im Leben, wo man sich einfach genug im Griff haben kann, dass man einen Telefonhörer abnimmt.“

Oliver Pocher und Amira Aly waren mehrere Jahre liiert und heirateten 2019. 2023 folgte die Trennung.