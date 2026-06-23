Musik Alex James: Blur werden sich nicht wiedervereinigen, bevor Oasis fertig sind

Alex James Big Feastival 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2026, 22:30 Uhr

Alex James hat angedeutet, dass Blur von weiteren Tourneen absehen werden, bis Oasis ihre Pläne abgeschlossen haben. Er gab zu, dass er 'dieses Wespennest' nicht noch einmal anstechen möchte.

Alex James sagt, Blur werden Oasis erst einmal „ihr Ding zu Ende machen lassen“, bevor sie sich erneut zusammentun.

Es kursieren Gerüchte, dass Oasis nach ihrer monumentalen ‚Oasis Live ’25‘-Tour im Jahr 2027 weitere Konzerte planen. Der Bassist besteht aber darauf, dass Blur nicht riskieren wollen, ihre Britpop-Rivalität aus den 1990er-Jahren mit den Gallagher-Brüdern erneut anzuheizen, indem sie gleichzeitig auf Tour gehen.

Über die Chancen auf weitere Blur-Konzerte nach ihrer Reunion 2023 sagte er zu Chris Moyles bei Radio X: „Ich denke, wir müssen Oasis erst einmal ihre Sachen zu Ende bringen lassen, bevor wir das überhaupt in Betracht ziehen.“ Der Moderator scherzte daraufhin, Blur hätten in Knebworth auftreten sollen, wo Oasis 1996 zwei legendäre Konzerte vor insgesamt 250.000 Menschen spielten, um das 30-jährige Jubiläum zu feiern. Alex antwortete: „Nein, nein. Ehrlich, ehrlich gesagt, ich möchte dieses Wespennest nicht noch einmal anstechen, glaubt mir!“

Der Gründer des Big Feastival besuchte kürzlich ein Gorillaz-Konzert von Blur-Frontmann Damon Albarn im Londoner Tottenham Hotspur Stadium und verglich das Erlebnis damit, einen Ex-Partner wiederzusehen. Er sagte: „[Gorillaz] haben absolut abgeliefert. Zu einem Gorillaz-Konzert zu gehen ist wie – habt ihr ‚La La Land‘ gesehen? Ihr wisst schon, die Szene am Ende von ‚La La Land‘, in der das Mädchen Ryan Gosling besucht. Emma Stone besucht Ryan Gosling, und beide leben irgendwie ihren Traum, aber sie sind nicht mehr zusammen.“

Alex’ neuestes Projekt ist seine äußerst erfolgreiche Tour ‚Britpop Classical‘. Der 57-jährige Musiker präsentierte die vierstündige orchestrale Feier des Britpop erstmals 2025 beim Big Feastival auf seiner Farm in Oxfordshire und brachte das Programm in diesem Monat auf Tournee. Im Gespräch mit ‚In-Common‘ sagte Alex über die Reaktionen auf die Songs: „Wir haben es beim Feastival gemacht, und meine Güte! Es war unglaublich. Gott sei Dank, denn ich hatte meine Farm darauf verwettet, aber es hat wirklich, wirklich funktioniert und unglaublich viel Spaß gemacht. Also dachte ich: Warum nicht damit auf Tour gehen?“