Musik Blur-Star Graham Coxon: Weiterentwicklung als Songwriter war ‚harte Arbeit‘

Graham Coxon - August 2023 - Avalon - Blur Oslo Concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 11:00 Uhr

Der Blur-Gitarrist fand es nicht leicht, sich als Songwriter zu behaupten.

Graham Coxon empfand es als „harte Arbeit“, seine Fähigkeiten als Songwriter an der Seite von Damon Albarn weiterzuentwickeln.

Der Blur-Gitarrist – dessen „verlorenes“ Soloalbum ‚Castle Park‘ in diesem Monat endlich veröffentlicht wird – brachte 1998 sein Debüt-Soloalbum ‚The Sky Is Too High‘ zwischen dem selbstbetitelten vierten Blur-Album und dessen Nachfolger ’13‘ heraus. Er gab zu, dass seine Bandkollegen das Projekt praktisch ignorierten, freute sich jedoch darüber, dass dem Frontmann offenbar ein bestimmter Song besonders gefiel.

„Sie haben nicht darüber gesprochen“, enthüllte er gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘. „Allerdings habe ich Damon einmal dabei erwischt, wie er ‚R U Lonely?‘ gesungen hat. Er sagte: ‚Das ist eine ziemlich eingängige kleine Melodie.'“ Graham räumte ein, dass er oft im Schatten des Blur-Sängers stand. „Zu versuchen, sich als Songwriter weiterzuentwickeln, wenn Damon Albarn dein bester Freund ist, ist harte Arbeit. Ich meine, er hatte damals bereits verdammt gute Songs geschrieben“, erklärte er.

Das Soloalbum entstand, als Graham gebeten wurde, einige Lieder für einen Film über den viktorianischen Bare-Knuckle-Boxer Tom Sayers zu schreiben. „Diese Anfrage entwickelte sich zu einer Sucht, Songs zu schreiben und sie zu veröffentlichen“, verriet er. ‚Castle Park‘ ist Grahams achtes Soloalbum, und der 57-jährige Musiker ist der Meinung, dass seine Platten zeigen, wie sehr er sich im Laufe der Jahre verändert hat. „Ich denke, das hat viel mit meiner Entwicklung als Mensch zu tun. Ihr wisst schon, dieser von Ängsten geplagte kreative Sonderling, der all diese Dinge nach außen trägt“, scherzte er.

Die Songs für ‚Castle Park‘ stammen noch aus den Aufnahmesessions für Grahams Album ‚A+E‘ aus dem Jahr 2012. Er weiß selbst nicht genau, warum er so lange mit der Veröffentlichung gewartet hat – insbesondere, weil seine Fans all die Jahre von dem verschwundenen Album wussten. „Ich bin mir wirklich nicht sicher, was passiert ist. Vielleicht war es mangelndes Selbstvertrauen. Vielleicht dachte ich, diese Songs seien nicht modern genug und niemand würde sich einen Dreck darum scheren“, gab er zu.