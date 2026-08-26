Musik Alex Warren veröffentlicht Ausschnitt aus neuem Song mit John Mayer und verstorbenem Vater

Alex Warren - May 2025 - Avalon - American Music Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 18:00 Uhr

Alex Warren hat enthüllt, dass John Mayer auf einem Song seines kommenden Albums ‚Wildchild‘ zu hören ist.

Der ‚Ordinary‘-Sänger veröffentlichte in den sozialen Medien einen Clip, in dem zu sehen ist, wie er bei Johns Gitarrenpart auf der Platte völlig aus dem Häuschen gerät. Das Album erscheint am Freitag (28. August). Die Zusammenarbeit hat für Alex eine besondere persönliche Bedeutung. Er erklärte, John sei der „Lieblingsmusiker“ seines verstorbenen Vaters gewesen, und beide in einem Song zusammenzubringen, habe sich wie die perfekte Hommage angefühlt. Alex verlor seinen Vater im Alter von neun Jahren an Krebs.

Zu dem Instagram-Beitrag schrieb er: „Dad, du hättest WILDCHILD geliebt.“ Ein eingeblendeter Text im Video lautete außerdem: „Der Lieblingsmusiker meines Vaters war John Mayer … also habe ich die beiden gemeinsam auf einen Song gepackt.“

Anfang dieser Woche war Alex gezwungen, sein Konzert in der Spark Arena in Auckland abzusagen. Wegen einer Erkrankung sagte er den Auftritt nur wenige Stunden vor dem geplanten Beginn ab. Der Musiker, der sich derzeit auf seiner ‚Finding Family on the Road World Tour‘ befindet, war am Boden zerstört, nachdem er wegen seiner Krankheit „ans Bett gefesselt“ war und kaum noch „sprechen, geschweige denn singen“ konnte.

In einer Erklärung in den sozialen Medien sagte er: „Ich muss so etwas eigentlich nie tun, und es bricht mir das Herz, das überhaupt schreiben zu müssen, aber ich muss die heutige Show absagen. Ich habe wirklich alles versucht, um diesen Auftritt irgendwie möglich zu machen, aber leider bin ich momentan so krank, dass ich ans Bett gefesselt bin.“ Er wisse, was alles dazugehört, um ein Konzert besuchen zu können, und die Tatsache, dass so viele seiner Fans extra für diesen Auftritt angereist sind, habe seine Entscheidung noch schwieriger gemacht. Er fügte hinzu: „Ich liebe euch so sehr und hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt.“

Der Veranstalter Frontier Touring erklärte zu dem für Montag (24. August) geplanten Konzert: „Alex ist am Boden zerstört, dass er die Show verpassen muss, und hatte sich sehr darauf gefreut, für seine Fans in Auckland aufzutreten. Er bedankt sich von Herzen bei den Fans für ihr Verständnis und ihre Unterstützung.“ Die Ticketinhaber erhielten automatisch eine Rückerstattung.