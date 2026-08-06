Musik Rihanna arbeitet zehn Jahre nach ihrem letzten Album im Studio an neuer Musik

Rihanna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 11:00 Uhr

Rihanna arbeitet zehn Jahre nach ihrem letzten Album im Studio an neuer Musik.

Rihanna „kocht“ derzeit im Studio an neuer Musik.

Fans warten bereits seit einem Jahrzehnt darauf, dass die 38-jährige Sängerin ihr Album ‚Anti‘ aus dem Jahr 2016 fortsetzt. Nun hat ihr 37-jähriger Partner, Rapper A$AP Rocky, angedeutet, dass ein neues Album tatsächlich in Arbeit sein könnte. In der aktuellen Folge der ‚The Jason Lee Show‘ räumte der ‚Praise the Lord (Da Shine)‘-Interpret mit Gerüchten auf, wonach er selbst, die gemeinsamen Kinder RZA (4), Riot (3) und Tochter Rocki (10 Monate) sowie Rihannas Marken Fenty Beauty und Savage X Fenty der Grund für die lange Wartezeit auf neue Musik seien. Auf die Spekulationen angesprochen, sagte Rocky, mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers: „Nein. Sie ist gerade im Studio. Ja, ich habe es gesagt. Sorry, Babe. Sie arbeitet. Sie kocht gerade richtig, ohne Witz. Verdammt, dafür bekomme ich wahrscheinlich Ärger.“

Am 12. Juli überraschte Rihanna ihre Fans bei Jay-Zs Konzert im Yankee Stadium mit Auftritten ihrer Songs ‚Run This Town‘ und ‚B**** Better Have My Money‘. Es war ihr erster Bühnenauftritt seit ihrer spektakulären Halbzeitshow beim Super Bowl 2023 im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Das Publikum in New York reagierte begeistert auf die überraschende Einlage der Sängerin, die Teil eines ohnehin hochkarätig besetzten Abends war. Zwischendurch zeigte sich Rihanna jedoch selbstkritisch und sagte zu den Fans: „Ihr wisst, dass ich eingerostet bin, oder? Es ist eine Weile her. Seid ihr gerade bei mir?“

Auch A$AP Rocky stand gemeinsam mit Jay-Z auf der Bühne und performte den Song ‚Fkin‘ Problems‘. Im August 2025 hatte Rihanna anlässlich des 20. Jubiläums ihres Debütalbums ‚Music of the Sun‘ ihren Fans eine emotionale Botschaft gewidmet. „Vor 20 Jahren habe ich mein Land, meine Kultur, mein Essen und meine Familie verlassen, um eine Reise zu beginnen, die mit der Veröffentlichung meiner allerersten Musik begann“, schrieb die neunfache Grammy-Gewinnerin in den sozialen Medien. Dazu veröffentlichte sie eine Zusammenstellung besonderer Momente ihrer Karriere: von weltweiten Hits bis zu Modeerfolgen. Die Bilder zeigten ihre Entwicklung vom Musikstar zur milliardenschweren Unternehmerin mit ihrem Fenty-Imperium.

Rihanna erklärte weiter: „So viele von euch waren von Anfang an Teil meines Lebens und meiner Karriere, und einige von euch haben sich erst später dieser Reise angeschlossen. Ich bin euch allen für immer dankbar. Jeder Einzelne von euch hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, wohin mich diese Reise bisher geführt hat. Ich wollte einfach diesen Moment nutzen, um Danke zu sagen.“ Ihren treuen Fans, die sie ‚Navy‘ nennt, widmete sie besondere Worte: „20 Jahre mit den loyalsten, leidenschaftlichsten Fans, die sich wirklich für mich einsetzen. 20 Jahre harte Arbeit und großartige Teams an meiner Seite, 20 Jahre voller Lektionen, unvergesslicher Erfahrungen und Erfolge und 20 Jahre, in denen meine Familie mein wichtigstes Unterstützungssystem war.“ Außerdem bedankte sie sich bei Wegbegleitern aus der Musikbranche, die schon an sie glaubten, bevor es „angesagt“ war. Rihanna schrieb abschließend: „20 Jahre voller Dankbarkeit an euch! Ich danke Gott: Er war sehr großzügig zu mir, und die Ehre gebührt ihm.“