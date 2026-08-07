Musik Die Fugees kündigen neue Musik an: ‚Auf jeden Fall‘

Lauryn Hill - Queen and Slim screening 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2026, 14:00 Uhr

Wyclef Jean und Lauryn Hill von den Fugees kündigen neue Musik an.

Die Fugees wollen erstmals seit rund 30 Jahren wieder neue Musik veröffentlichen.

Die Interpreten des Klassikers ‚Ready or Not‘ haben seit ihrem Erfolgsalbum ‚The Score‘, das 1996 erschien, kein neues Studioalbum mehr veröffentlicht, auch wenn im Laufe der Jahre immer wieder unveröffentlichte Songs an die Öffentlichkeit gelangten. Lauryn Hill und Wyclef Jean, die beide am Freitag (07. August) bei Hills Festival ‚Diaspora Calling!‘ im National Bowl von Milton Keynes auftreten, verrieten nun, dass ihre Wiedervereinigung den Wunsch geweckt habe, wieder gemeinsam ins Tonstudio zu gehen. Auf die Frage der BBC, ob die Fans mit neuer Musik rechnen könnten, antwortete Hill knapp: „Auf jeden Fall.“ Wyclef Jean ergänzte: „Ich bin wieder mit meiner Bandkollegin zusammen! Wir befinden uns gerade an einem großartigen Punkt. Ich glaube, diese Energie ist unglaublich wichtig.“

Lauryn Hill erklärte, die Band habe gemeinsam einen „unglaublichen Heilungsprozess“ durchlaufen und wolle dieses neue Gefühl auch mit ihren Fans teilen. „Als Band und als Bandkollegen haben wir einen intensiven Heilungsprozess erlebt. Und genau das möchten wir zeigen und etwas von dieser Energie an die Welt weitergeben“, sagte sie.

‚Diaspora Calling!‘ feiert Musik und Kultur der afrikanischen Diaspora und fand erstmals 2016 statt. In den vergangenen Jahren standen dort unter anderem Nas, Kehlani, Noname und Little Simz auf der Bühne. Die Ausgabe 2026 ist zugleich Lauryn Hills bislang einziger bestätigter Auftritt im Vereinigten Königreich in diesem Jahr. Hill wird das Festival als Headlinerin anführen, während Wyclef Jean ein eigenes Set spielt. Außerdem treten zwei ihrer Söhne auf: YG Marley und Zion Marley, beide Enkel der Reggae-Legende Bob Marley. Bereits 2021 hatten sich die Fugees anlässlich des 25. Jubiläums von ‚The Score‘ für eine Tournee wiedervereint.

2024 kam es jedoch zu Turbulenzen: Das frühere Bandmitglied Pras Michel verklagte Lauryn Hill, woraufhin die geplanten Konzerte abgesagt werden mussten. Im März dieses Jahres zog Michel seine Klage jedoch überraschend zurück – nur wenige Wochen bevor er seine Haftstrafe antreten soll. Der Rapper war 2023 in einem Verfahren um eine politische Verschwörung im Umfang von 100 Millionen US-Dollar in mehreren Anklagepunkten schuldig gesprochen worden und wurde zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte Hill unter anderem Betrug, „grobe Misswirtschaft“ und Vertragsbruch im Zusammenhang mit der verkürzten Tour 2023 sowie der Absage der ‚Miseducation Anniversary‘-Konzertreihe 2024 vorgeworfen, entschied sich letztlich jedoch, die Klage freiwillig zurückzuziehen.