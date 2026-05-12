Stars Alexander Herrmann gibt Tipps für die perfekte Hochzeitsfeier

Alexander Herrmann - Dezember 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 14:00 Uhr

Alexander Herrmann verrät, worauf Brautpaare bei ihrer Feier achten sollten und welche Fehler häufig gemacht werden.

Der Starkoch erklärt im Gespräch mit Bunte anlässlich seiner Mini-Rolle in der ARD-Telenovela ‚Sturm der Liebe‘ seine Tipps für reine gelungen Hochzeitsfeier.

Der Sternekoch sagt, dass bei Hochzeiten oft unterschiedliche Erwartungen aufeinandertreffen. Während die Familie den Tag meist emotional und traditionell erlebt, möchten Freunde häufig ausgelassen feiern. Deshalb empfiehlt Herrmann, beide Gruppen bewusst unterschiedlich einzubinden. Er sagte dazu: „Mein Tipp wäre deshalb, das Fest bewusst zu trennen. Denn eine Hochzeit bedeutet für die Familie etwas anderes als für den Freundeskreis.“ Als mögliche Lösung schlägt der Koch vor, die standesamtliche Trauung eher im kleinen Kreis mit Familie zu feiern und später mit Freunden ein großes Fest zu veranstalten. Dadurch könne man beiden Seiten gerecht werden und gleichzeitig für eine entspanntere Stimmung sorgen.

Auch beim Essen hat Alexander Herrmann eine klare Meinung. Besonders wichtig sei ihm die Qualität der Speisen. Viele Paare würden versuchen, möglichst viel Auswahl anzubieten, dabei gehe jedoch oft die Qualität verloren. Deshalb warnt der TV-Koch davor, beim Essen zu sparen. Er betonte: „Der größte Fehler ist immer, wenn man sich gegen Qualität entscheidet. Billig schmeckt man.“

Buffets sieht Herrmann eher kritisch, auch wenn er versteht, dass viele Paare diese Form bevorzugen. Falls man sich dennoch dafür entscheide, solle man lieber ein klares Konzept wählen, statt zu viele verschiedene Gerichte anzubieten. Ob mediterran, asiatisch oder klassisch – entscheidend sei, dass das Essen zum Paar passt und hochwertig zubereitet werde. Sein Motto lautet dabei: lieber weniger Auswahl, dafür bessere Qualität.

Für ein klassisches Hochzeitsmenü sei außerdem das richtige Timing entscheidend. Zu viele Gänge könnten den Abend unnötig in die Länge ziehen und Unruhe unter den Gästen verursachen. Herrmann empfiehlt deshalb eher drei oder vier kleinere Gänge, die schnell und mit guter Stimmung serviert werden. Zusätzlich könne ein Mitternachtssnack später am Abend noch einmal für Begeisterung sorgen und die Feier auflockern.