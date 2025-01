Nach acht Jahren Alexander Klaws kehrt als Tarzan zurück auf die Musical-Bühne

Alexander Klaws konnte erneut als "Tarzan" auf der Bühne überzeugen. (mia/spot)

SpotOn News | 26.01.2025, 23:49 Uhr

2010 hatte DSDS-Gewinner Alexander Klaws zum ersten mal den Tarzan im gleichnamigen Musical gespielt. Jetzt kehrte er nach acht Jahren vor ausverkauftem Haus in Stuttgart zurück in seine Paraderolle.

Alexander Klaws (41) ist zurück auf der Musical-Bühne. Am Samstagabend (25. Januar) feierte der erste DSDS-Gewinner im ausverkauften Stage Palladium Theater in Stuttgart sein Comeback als Tarzan in dem gleichnamigen Disney-Musical. Der Darsteller war zum ersten Mal nach knapp acht Jahren wieder in seiner Paraderolle zu sehen.

Und sein Comeback überzeugte offenbar: In einer Pressemitteilung ist von Standing Ovations und nicht enden wollendem Applaus die Rede. Auch die Lokalpresse lobte die Vorführung und berichtet von stürmischem Applaus. Die "Stuttgarter Nachrichten" zitiert den Sänger nach der Show mit den Worten: "Das Stuttgarter Publikum ist der Hammer, das war nicht von dieser Welt."

Im Publikum saßen auch prominente Gäste wie DSDS-Jurymitglied Shona Fraser (49), "Let's Dance"-Teilnehmer Nicolas Puschmann (33), SWR-Moderatorin Tatjana Geßler (52) und Schauspieler Lukas Sauer (33).

In dem Stück, in dem Klaws 2010 das erste Mal den Dschungelhelden spielte, singt der 41-Jährige die Songs von Phil Collins (73) und schwingt sich unter anderem in 17 Metern Höhe durch den Zuschauersaal. "Man muss natürlich unglaublich viel trainieren, da einem die Choreografien in der Luft extrem viel abverlangen", berichtet Klaws von seiner Rolle.

Durch "Tarzan" lernte Klaws seine große Liebe kennen

Auch privat hat das Musical das Leben des Darstellers nachhaltig verändert. In der Show lernte er seine große Liebe Nadja Scheiwiller (39) kennen, mit der er seit 2019 verheiratet ist und mittlerweile drei Kinder hat. "Sie hat damals die Jane gespielt – und hat mir als meine Flugtrainerin das Fliegen beigebracht", erinnert sich Klaws in der Pressemitteilung. "Die Show das erste Mal nach so einer langen Zeit wieder zu spielen, war deshalb sehr ergreifend. Ich habe dabei auch ganz fest an meinen ältesten Sohn Lenny gedacht, der mich immer als Tarzan sehen wollte und während meiner Trainingsphase und der Probenzeit mitgefiebert hatte."