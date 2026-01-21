Stars Alexander Skarsgård stellt Aussagen zu seiner Sexualität klar

Alexander Skarsgard Cannes Film Festival May 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler hatte in einem Interview angedeutet, Erfahrungen mit Männern und Frauen gemacht zu haben.

Alexander Skarsgård hat sich zu Spekulationen über seine Sexualität geäußert.

Zuvor hatte der schwedische Schauspieler angedeutet, er sei in der Vergangenheit sowohl mit Männern als auch mit Frauen „zusammen gewesen“. Bei einem Auftritt auf dem Zurich Film Festival im vergangenen Jahr sprach Skarsgård über seine Rolle als charismatischer Anführer einer Biker-Gang, der in ‚Pillion‘ eine dominant-unterwürfige Beziehung mit dem jüngeren Colin (Harry Melling) eingeht. Der 49-Jährige – der mit seiner Partnerin Tuva Novotny einen zweijährigen Sohn hat – sorgte mit seinen Aussagen bei Fans für Verwirrung.

Laut ‚Variety‘ sagte er damals: „Ich fand, dass es in diesem Fall nicht wirklich relevant ist, was mein Hintergrund ist. Ich meine, ich habe ein Kind, aber was ich in der Vergangenheit gemacht habe, mit wem ich zusammen war – Männer, Frauen …“ Der ‚True Blood‘-Star fügte hinzu: „Für mich war wichtig, dass es sich wie eine Gelegenheit anfühlte, eine Geschichte über eine Subkultur zu erzählen, die ich so noch nie dargestellt gesehen habe.“

Nun betonte Skarsgård jedoch, dass er damit keine persönliche Offenbarung habe machen wollen, sondern lediglich über den Film gesprochen habe. In einem neuen Interview mit ‚Variety‘ erklärte er: „Oh. Dass es mit meiner Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde? Das war definitiv nicht als Statement gedacht. Ich weiß nicht, wovon ich da gesprochen habe.“

Der ‚Big Little Lies‘-Darsteller spekulierte: „Vielleicht hat es damit zu tun, dass der Fokus manchmal sehr stark auf mir als Schauspieler liegt. Vielleicht wollte ich den Fokus eher auf die Geschichte und die Figuren lenken – und auf die Bedeutung, diese Geschichte auf diese Weise zu erzählen.“

Auf die Frage, ob ‚Pillion‘ eine Liebesgeschichte sei, sagte er: „Das möchte ich nicht beantworten. Ich habe meine Gedanken dazu. Aber ich finde, es ist eine sehr nachvollziehbare Beziehungsgeschichte, mit unterschiedlichen Phasen einer Beziehung – nur eben in einer sehr spezifischen Subkultur, die den meisten Menschen fremd ist.“

Skarsgård verriet außerdem, wie sehr sich sein Leben seit der Geburt seines Sohnes verändert habe: Er sei nun lieber zu Hause bei seinem Kind, statt für die Arbeit viel zu reisen. „Vor der Elternschaft habe ich praktisch unterwegs gelebt. Ich liebe diesen Aspekt der Branche – man ist wie ein reisender Zirkus. Aber jetzt muss ich das mit dem Familienleben in Einklang bringen und sicherstellen, dass ich für mein Kind da bin“, berichtete er.