Stars Stephen Colbert verabschiedet sich mit ’normaler‘ letzter ‚Late Show‘-Folge und zahlreichen Stars

Stephen Colbert - 77th Primetime Emmy Awards - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 09:00 Uhr

Der Comedian stand ein letztes Mal für seine Late-Night-Show vor der Kamera. Auftritte gab es unter anderem von Bryan Cranston und Paul McCartney.

Stephen Colbert verabschiedete sich am Donnerstagabend (21. Mai) mit einer „normalen“ Episode voller prominenter Gastauftritte von ‚The Late Show with Stephen Colbert‘.

Der 62-jährige Comedian, der die Sendung 2015 von David Letterman übernommen hatte, betrat ein letztes Mal die Bühne seiner CBS-Late-Night-Show. Ursprünglich hatte er geplant, sich mit einem „riesigen Special“ zu verabschieden, doch letztlich erkannten er und sein Team, dass „jede Episode etwas Besonderes ist“. In seinem Eröffnungsmonolog sagte Colbert: „Die beste Art zu feiern, ist es, einfach eine normale Show zu machen und über das nationale Gespräch zu sprechen.“

Anschließend startete er einen typischen, nachrichtenorientierten Monolog, der jedoch immer wieder von prominenten Gesichtern im Publikum unterbrochen wurde – darunter Bryan Cranston, Paul Rudd und Tim Meadows. Während zahlreiche weitere Stars – darunter Ryan Reynolds – dachten, sie würden den letzten Gastauftritt der Show absolvieren, war in Wahrheit Beatles-Legende Paul McCartney der finale Interviewgast.

Ein Sketch deutete allerdings zunächst an, dass der Papst – den Colbert eigenen Aussagen zufolge seit Jahren unbedingt in seiner Show haben wollte – eigentlich auftreten sollte. Ein Crewmitglied erklärte jedoch, der Papst weigere sich, seine Garderobe zu verlassen, weil die Snacks falsch gewesen seien. Daraufhin zeigte die Kamera eine Garderobentür, aus der ein Arm in päpstlicher Robe Hotdogs auf den Flur warf. Der Moderator scherzte: „Oh nein, der Papst, der heute Abend definitiv mein Gast war, hat abgesagt.“

Kurz darauf betrat McCartney die Bühne und fragte: „Und was ist mit mir?“ Die beiden setzten sich zu einem Interview zusammen, doch wenig später unterbrach Colbert das Gespräch wegen angeblicher „technischer Probleme“ mit Ton- und Videoeffekten. Hinter der Bühne entdeckte er daraufhin ein riesiges „interdimensionales Wurmloch“. Astrophysiker Neil deGrasse Tyson erklärte, dass die Tatsache, dass ‚The Late Show‘ trotz Spitzenquoten abgesetzt wurde, „einen Riss im Comedy-Talkshow-Kontinuum“ verursacht habe. Wenn dieser größer werde, könne die gesamte Late-Night-Comedy zerstört werden.

Tyson wurde anschließend vom Wurmloch verschluckt. Colbert erhielt daraufhin Unterstützung von anderen Late-Night-Moderatoren: Jon Stewart, John Oliver, Seth Meyers, Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon – deren eigene Shows aus Respekt pausierten und Wiederholungen sendeten. Stewart sagte: „Das Loch ist da, aber man kann es nicht ignorieren. Die eigentliche Frage ist, wie man hindurchgeht.“ Oliver ergänzte: „Irgendwann wird das Loch uns alle holen.“ Am Ende sog das Wurmloch das gesamte Gebäude ein. Zurück blieb lediglich eine winzige Nachbildung des Theaters in einer Schneekugel auf dem Gehweg, während die Titelmelodie der Show lief.