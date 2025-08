Stars Sophia Thomallas neue Frisur: So reagiert sie auf die Trennungsgerüchte Sophia Thomalla überrascht ihre Fans mit einer neuen Frisur – und heizt die Gerüchteküche an. Die ‚Are You The One?‘-Moderatorin hat ihren Follower auf Instagram jetzt ihren frischen Look präsentiert: Aus dunkelblond wurde ein deutlich hellerer, fast platinblonder Ton – inklusive neuem Schnitt. Mit dem hellen Haar gingen jedoch auch neue Spekulationen einher. Selbstironisch kommentierte […]