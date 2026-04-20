Stars Sophia Thomalla gratuliert ihrem Liebsten Alexander Zverev

Sophia Thomalla at Berlin Film Festival Feb 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 14:00 Uhr

Zum 29. Geburtstag von Tennisprofi Alexander Zverev hat sich seine Partnerin Sophia Thomalla (36) etwas Besonderes einfallen lassen. Auf Instagram veröffentlichte die Moderatorin eine Reihe von Bildern, die den Sportler in eher ungewohnten Momenten zeigen: nämlich beim Schlafen.

Ob im Bett, auf dem Sofa, im Flugzeug oder sogar auf dem Boden – Zverev scheint jede Gelegenheit für ein Nickerchen zu nutzen. Auf vielen der Fotos ist auch Hund Mishka zu sehen, den das Paar erst im vergangenen Oktober bei sich aufgenommen hat. Zu den Schnappschüssen schrieb Thomalla eine liebevolle Botschaft auf Englisch, in der sie sich augenzwinkernd für „fünf aufregende Jahre“ bedankt.

Öffentlich bekannt gemacht hatten die beiden ihre Beziehung im Herbst 2021, kurz darauf folgte ihr erster gemeinsamer Auftritt bei der Veranstaltung Ein Herz für Kinder. Seitdem unterstützt Thomalla ihren Partner regelmäßig bei seinen Turnieren und ist oft live vor Ort dabei. Auch bei den BMW Open in München fieberte sie zuletzt mit. Dort schaffte es Zverev jedoch nicht ins Finale: Er unterlag dem Italiener Flavio Cobolli und konnte seinen Titel nicht verteidigen. Eine große Geburtstagsfeier fällt für den 29-Jährigen ohnehin aus. Nach dem Turnier erklärte Zverev, dass er sich lieber erholen wolle, anstatt zu feiern.