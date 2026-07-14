Stars Alexander Zverev verletzte sich in Wimbledon am Knie

Alexander Zverev. Tokio Olympics Final. Avalon. August 21 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 14:00 Uhr

Alexander Zverev verletzte sich in Wimbledon am Knie.

Alexander Zverev hat im Wimbledon-Finale nicht nur den ersehnten Titel verpasst, sondern sich auch am Knie verletzt.

Der deutsche Tennisprofi zog sich die Blessur während des Endspiels gegen Jannik Sinner zu und musste die Partie trotz Schmerzen zu Ende spielen. Nach der Niederlage sprach der 29-Jährige offen über den Zwischenfall. Er sei im dritten Satz ausgerutscht und habe sich dabei das Knie verdreht, erklärte Zverev. Bereits unmittelbar nach dem Match habe er die Auswirkungen gespürt. „Es ist ein bisschen angeschwollen tatsächlich“, schilderte der Weltranglistenzweite seine körperlichen Probleme laut ‚Promiflash‘.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Deutsche ein enges Duell mit Sinner geliefert. Den ersten Satz gewann Zverev im Tiebreak, ehe der Italiener das Spiel drehte und sich schließlich mit 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3 und 6:4 seinen zweiten Wimbledon-Titel in Folge sicherte. Nach dem Ausrutscher im dritten Durchgang konnte Zverev sein gewohnt aggressives Spiel nicht mehr vollständig aufziehen. „Ich hatte ein wenig Schwierigkeiten, beim Aufschlag richtig abzustoßen“, sagte er. Deshalb habe die Geschwindigkeit seiner Aufschläge infolge abgenommen.

Trotz der Schmerzen wollte der Hamburger das Finale nicht aufgeben. Erst nach der Partie wurde das Knie genauer untersucht. Eine erste Diagnose brachte zumindest etwas Entwarnung: Nach Angaben seines Teams handelt es sich nicht um eine schwerwiegende Verletzung, auch wenn weitere Untersuchungen folgen sollen. Bereits vor zwei Jahren hatte sich Zverev in Wimbledon am Knie verletzt. Damals war sogar ein Knochen angebrochen. Das scheint diesmal allerdings nicht der Fall. „Ich habe es wieder zu sehr in die Extension gebracht. Wahrscheinlich wieder ein bisschen ein Knochen-an-Knochen-Prall. Ich glaube aber nicht, dass ich mir etwas gebrochen habe“, gab er Entwarnung.