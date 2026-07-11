Stars Sophia Thomalla hat seit Tagen keinen Kontakt zu Alexander Zverev

Alexander Zverev. Tokio Olympics Final. Avalon. August 21 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2026, 13:00 Uhr

Sophia Thomalla hat seit Tagen keinen Kontakt zu Alexander Zverev.

Alexander Zverev steht vor einem historischen Moment: Am Sonntag bestreitet der Tennisprofi als erster deutscher Spieler seit Boris Becker das Männerfinale von Wimbledon.

Während sich die Aufmerksamkeit ganz auf den Sportler richtet, fällt vielen Fans auf, dass seine langjährige Partnerin Sophia Thomalla diesmal nicht vor Ort zu sehen ist. Schnell kamen Spekulationen auf, ob es dafür einen besonderen Grund gibt. Doch Zverev selbst machte deutlich, dass die Situation alles andere als außergewöhnlich ist. Während großer Turniere schottet sich der 29-Jährige bewusst von seinem privaten Umfeld ab, um sich vollständig auf seine Matches zu konzentrieren. Dass er und Thomalla über mehrere Tage keinen Kontakt haben, gehöre deshalb längst zu ihrem Alltag.

Bei einer Pressekonferenz erklärte der Tennisstar laut dem ‚Spiegel‘: „Mein Handy ist bei Grand-Slam-Turnieren schon seit Jahren ausgeschaltet.“ Mit dieser konsequenten Maßnahme möchte Zverev sämtliche Ablenkungen vermeiden und seinen Fokus ausschließlich auf den Wettkampf richten. Für ihn ist diese Routine ein wichtiger Bestandteil seiner Turniervorbereitung. Dass der Kontakt während eines Grand Slams ruht, belastet nach seinen Worten jedoch keineswegs die Beziehung. „Wir überleben auch zwei Wochen ohne einander. Wir haben eine relativ stabile Beziehung“, betonte Zverev.

In der Vergangenheit war Sophia Thomalla dagegen häufiger auf der Tribüne zu sehen und unterstützte ihren Partner bei wichtigen Begegnungen. Wie eng die beiden trotz der aktuellen räumlichen Distanz verbunden sind, zeigte sich erst vor kurzem nach Zverevs erstem Grand-Slam-Triumph. Thomalla überraschte ihren Partner mit einem Dackelwelpen und teilte ihre Freude über seinen Erfolg auch auf Instagram.